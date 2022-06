“Gli orti urbani: un bene comune”, incontro a Pescara il 24 giugno

PESCARA – Venerdì 24 giugno alle ore 18:30, nel Parco di Villa Sabbucchi (in caso di maltempo presso la nostra sede, Biblioteca Falcone Borsellino, in Viale Bovio, 446) si terrà, come da locandina allegata, l’incontro sul tema: “Gli orti urbani: un bene comune”.

Le aree comunali possono essere date in gestione ad associazioni e cittadini attraverso lo strumento dei “Patti per i beni comuni”. Il Comune di Pescara con la delibera n.39 del 2016 ha approvato il regolamento volto a disciplinare e condividere la responsabilità delle attività di cura e rigenerazione cittadina, ispirato ai principi dell’articolo 118 della Costituzione, sulla base del concetto di sussidiarietà. Gli orti urbani possono quindi essere inquadrati in questa nuova visione di gestione dei beni comuni a beneficio dell’intera comunità e dell’intero territorio, ma anche in aumento degli standard urbanistici. Non solo orti per l’autoproduzione ma snodo tra recupero ambientale e sociale.

Introduzione e coordinamento: Simona Barba, componente del direttivo e del gruppo ambiente di Italia Nostra Pescara;

Interventi:

Franco Mastrangelo, presidente dell’Associazione 100 alberi per Lanciano – Il Regolamento sui Beni Comuni e le esperienze in Abruzzo;

Assunta D’Emilio, gruppo scuola di Italia Nostra Pescara – L’esperienza di un orto urbano minacciato;

Davide Pace, già Consigliere Comunale – L’elenco dei beni immobili e terreni comunali. Loro uso e potenzialità;

Norina Mercuri, Sindacato Pensionati Italiano SPI – CGIL – La nostra proposta per gli Orti Urbani.

Conclusioni: Massimo Palladini, presidente di Italia Nostra Pescara.