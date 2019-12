Francesco Paolo Oreste e Francesca Gerla a Incontri d’autore

GIULIANOVA – Dopo il successo del primo appuntamento, che ha ospitato il poeta Michele Caccamo e la cantautrice Grazia Di Michele, l’Associazione Culturale Forum Artis, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Giulianova, dà il via al secondo appuntamento della Rassegna Letteraria Incontri d’Autore, curata dalla giornalista Alessandra Angelucci.

Venerdì 13 dicembre, alle ore 21, nella Sala “B.Buozzi” saranno ospiti gli scrittori Francesco Paolo Oreste con il suo libro “L’ignoranza dei numeri” (Bladini e Castoldi, 2019) e Francesca Gerla con la sua pubblicazione “La Gabbia” (Emersioni, 2019).

Una serata dedicata al genere noir, alla tensione che si cuce fra le parole e che emerge con prepotenza nei due romanzi degli autori. Ne “L’ignoranza dei numeri”, l’autore Francesco Paolo Oreste, poliziotto e di recente ospite del “Maurizio Costanzo Show”, racconta dell’ispettore Romeo Giulietti, un uomo di speranze, uno che crede nelle parole, più che nei numeri, e nei miracoli. In una Napoli sommersa dai rifiuti, Giulietti si schiera dalla parte di una umanità piccola piccola che lotta per sopravvivere. Per questo, quando viene brutalmente assassinato Tatore ’o Scarrafone, che vive di furti e di espedienti, Giulietti vuole a tutti i costi scoprire la verità. Il libro “L’ignoranza dei numeri” gode della prefazione di Erri De Luca.

Con il suo romanzo “La Gabbia” (Emersioni) l’autrice Francesca Gerla conduce il lettore in una storia avvincente e piena di colpi di scena. Tra violazioni di domicilio, sparizioni, inseguimenti e sesso a pagamento, si cuce la storia di Enea, garagista recluso in un seminterrato, che ha l’abitudine di introdursi di nascosto nelle case dei condomini. L’incontro sarà accompagnato dalle letture di Paola Cianella. La rassegna è aperta a tutti ed è a ingresso libero.

@FRANCESCO PAOLO ORESTE (Torre del Greco, 1973), poliziotto, laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Criminologia. È tra i fondatori delle associazioni culturali Eureka e In-oltre attraverso le quali promuove la cultura della legalità e la difesa dell’ambiente, in particolare nelle scuole primarie e secondarie di periferia vesuviana. È autore di Il cortile delle statue silenti (2015), Mi sono visto di spalle che partivo (2010) e Dieci storie sbagliate. Più una (2014).

@FRANCESCA GERLA, insegnante, ha lavorato come redattrice e traduttrice. Tra i libri tradotti: Julie & Julia di Julie Powell (Rizzoli, 2012); Il bambino filosofo di Alison Gopnik (Bollati Boringhieri, 2014). Ha ottenuto vari riconoscimenti con i suoi racconti e romanzi. Il libro Sei personaggi in cerca di Totore (2016) lo ha scritto a quattro mani con Pino Imperatore.