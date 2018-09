Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti: bilancio di un anno di attività

CHIETI – Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Chieti ad un anno di distanza dal suo insediamento avvenuto il 31 Luglio 2017, fa un bilancio delle attività e delle iniziative svolte.

Il Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Chieti, ha cercato in questo primo anno di mandato, di creare una rete di relazioni con il mondo esterno. In questa logica va l’accordo siglato con Confindustria Chieti-Pescara, tra i primi in Italia, volto a realizzare una nuova proficua sinergia di collaborazione tra le imprese associate e i professionisti iscritti all’Ordine, per conseguire benefici derivanti dal super e iper ammortamento e facilitare lo sviluppo del territorio in ottica Industria 4.0. La legge di bilancio 2018 ha previsto il super ammortamento e l’iper ammortamento, misure agevolative che consentono ai titolari di reddito d’impresa di aumentare le quote di ammortamento in relazione all’acquisto di nuovi beni strumentali. Le imprese per ottenere benefici fiscali devono produrre dichiarazioni, perizie tecniche, attestati di conformità e un’analisi tecnico-economica complessiva, servizi intellettuali che i professionisti di settore più aggiornati ed appartenenti all’Ordine degli Ingegneri di Chieti “a seguito dell’accordo siglato” potranno quindi fornire, in questo processo di sviluppo tecnologico, alle imprese associate a Confindustria Chieti-Pescara.

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti è stato presente con uno stand dedicato, in affiancamento al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e ad altri Ordini degli Ingegneri italiani, alla Fiera SPS Automazione e Digitale per l’industria di Parma, una delle vetrine più importanti d’Europa sul tema dell’Automazione Industriale.

L’obiettivo era quello di acquisire conoscenze e strategie nella formazione e nella stesura di linee operative per la redazione delle perizie “strumento indispensabile” per professionisti ed imprese nell’ambito del Piano Industria 4.0.

La partecipazione significativa del nostro Ordine alle varie iniziative sviluppate dal Consiglio Nazionale (CNI) e dal Comitato Nazionale dell’Ingegneria dell’Informazione ha consentito di raggiungere l’obiettivo di essere designato quale Ordine di riferimento per il Centro Italia sulle tematiche riguardanti l’Ingegneria dell’Informazione.

Il Consiglio Direttivo, sin dal primo insediamento, si è posto come obiettivo la creazione e lo sviluppo di rapporti con altri Ordini Professionali che operano nel territorio, la rigenerazione e lo sviluppo di un nuovo rapporto all’interno della Federazione degli Ingegneri della Regione Abruzzo di cui fanno parte l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, Chieti, Teramo e Pescara e la formazione sempre più qualificata nei vari settori dell’Ingegneria per i propri Iscritti al passo con l’evoluzione tecnologica e normativa.

Un importante Protocollo di Intesa è stato siglato con l’Ordine degli Avvocati di Chieti, Lanciano e Vasto con finalità atta a rafforzare il tema, di grande attualità, dell’Ingegneria Forense e ad approfondire il Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati Personali (DGPR 679/2016) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. Sui due temi sopra esposti sono stati organizzati dei seminari ad hoc coinvolgendo il mondo dei professionisti, degli Enti Locali e delle Imprese.

La ripresa di nuovi e proficui rapporti con la Federazione Ingegneri della Regione Abruzzo ha consentito il raggiungimento di obiettivi di grande valore, quali iniziative a favore dei profes-sionisti, atte a combattere “imbarazzanti” ribassi, applicati nelle gare di progettazione e a perseguire gli obiettivi dell’equo-compenso, della qualità e della centralità del progetto.

I nuovi rapporti con la Federazione Ingegneri della Regione Abruzzo, ci hanno permesso di inserire un Consigliere dell’Ordine di Chieti nel Tavolo Tecnico Scientifico istituito dalla L.R. 28/2011, il quale grazie alla sua competenza e preparazione specifica ha fornito una proficua collaborazione alla soluzione di casi singolari posti al tavolo dai responsabili del Genio Civile dell’Aquila, di Pescara, di Teramo e di Chieti.

In questi giorni, il TAR dell’Aquila ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Teramo, membro della Federazione degli Ingegneri della Regione Abruzzo, contro la Regione ed il Comune di Civitella del Tronto. Il bando oggetto del ricorso è quello per il “restauro, la riqualificazione e la messa in sicurezza della fortezza Borbonica”.

La Regione nel Masterplan aveva fissato come spesa di progettazione e di altri servizi tecnici tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori.

Il TAR nelle sue conclusioni dichiara che è doveroso stabilire dei limiti ai compensi dei professionisti, ma è anche doveroso non trascurare “l’obiettivo di qualità delle prestazioni tecnico- professionali” e dunque i compensi devono essere commisurati “al livello qualitativo delle prestazioni”.

Sono stati organizzati durante l’anno corsi qualificati e di eccellenza nei vari settori sotto elencati:

– Materiali, tecnologie e nuove strategie per le infrastrutture del terzo millennio;

– Sistema Informativo Territoriale e Proposta per la tutela e l’uso del territorio;

– Valutazione vulnerabilita’ sismica dei viadotti in calcestruzzo;

– Codice Appalti e novità normative;

– Etica e deontologia;

– Industria 4.0 nuove opportunità per imprese e professionisti del territorio;

– NTC 2018 – Effetti su progetto e verifica su edifici in cemento armato;

– Classificazione del rischio sismico procedura e aspetti fiscali – Sismabonus 2018;

– Seminario “INARCASSA” Previdenza, Assistenza e Libera Professione;

– Corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei cantieri;

– Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

– Il consulente tecnico nel processo civile – aspetti generali e casi di studio;

– Gestione del dissesto idrogeologico ed approccio progettuale.

La Commissione Parcelle su delega del Consiglio Direttivo si è posta un impegno istituzionale e di servizio alla collettività nella vidimazione delle parcelle, con scrupolo e diligenza, degli iscritti all’Ordine.

Il Presidente Ing. Giuseppe Totaro e il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Chieti affermano di essere soddisfatti dei risultati raggiunti a seguito di tutte le iniziative che si sono sviluppate ad un anno circa dall’insediamento. Le iniziative intraprese con i diversi attori della Comunità, del territorio, degli Enti locali, della Regione, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, degli altri Ordini Professionali e dei propri iscritti, hanno consentito al nostro Ordine di porsi in modo credibile quale interlocutore competente, professionale e di riferimento.

In questo momento storico in cui la comunicazione è più importante del fare, del progettare, del dirigere i lavori, dell’eseguire e del realizzare delle “opere concrete”, il nostro Ordine ha dato prova con i fatti di raggiungere traguardi importanti, mettondosi in gioco insieme agli altri.

Naturalmente il lavoro svolto non rappresenta un punto di arrivo bensì uno stimolo per un successivo anno ove programmare obiettivi più ambiziosi.

Un grande ingegnere riesce a mettere da parte l’individualità per essere l’ingranaggio di un team che ha come unico scopo il successo del progetto.

Essere ingegneri significa che raggiungere il risultato è l’unica cosa concreta che conta.