“Orchidee in festa” all’Aurum di Pescara il 4 e 5 dicembre: programma

PESCARA – Casartigiani Abruzzo insieme ad altri Partners è lieta di presentare l’evento “Orchidee in festa”, manifestazione organizzata dall’Associazione Orchidofili Centro Italia in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella, presso l’ex Aurum. Due giornate, quelle del 4 e 5 dicembre, riservate al mondo delle orchidee e a ricche iniziative a tema: un’esposizione, una mostra fotografica, seminari e conferenze.

Vi sarà la partecipazione dell’Orto Botanico di Napoli, dell’Università degli Studi Federico II, e dell’Orto Botanico di Roma, dell’Università La Sapienza. Verrà ricreato un ambiente tropicale dove saranno esposte orchidee tropicali in fiore, tillandsie e felci. Gli esemplari tropicali verranno giudicati da esperti. Vi sarà inoltre una mostra fotografica sulle orchidee spontanee e la partecipazione di venditori italiani ed esteri.

Il programma delle conferenze prevede la partecipazione di biologi e botanici delle due università di Napoli e Roma. In Italia ed anche in Abruzzo si contano tantissime specie di orchidee spontanee e sono sempre di più gli appassionati di queste bellissime piante dal fascino esotico.

L’evento, con ingresso gratuito, si svolgerà dalle 10:00 alle 20:00 delle giornate del 4 e 5 dicembre. Ringraziamo della collaborazione. Melita Travaglini.