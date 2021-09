Orchestra 12 Note in concerto a Pescara per gli “Eroi Mascherati”

PESCARA – Domenica 19 settembre è la data che l’Orchestra 12 Note – Città di Pescara – diretta da Riccardo Rossi, dedica agli “Eroi mascherati”, vale a dire il personale sanitario, coinvolto in questi due anni nella dura battaglia contro il Covid, e gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso che il primo agosto hanno salvato la pineta dannunziana da quello che sarebbe stato un evento di totale distruzione dell’area verde più importante della città. Il concerto dell’Orchestra 12 Note, composta sotto l’egida del Comune da 50 elementi provenienti da undici istituti cittadini, si terrà domenica 19 settembre alle ore 21.15, nel rispetto del protocollo per la prevenzione del Covid-19, presso l’Auditorium Flaiano dove ormai l’evento è prossimo al sold out. Nella circostanza saranno consegnati dei riconoscimenti, tra gli altri, al professor Giustino Parruti, in rappresentanza di tutto il personale ospedaliero; a premiare saranno il sindaco Carlo Masci, a nome della cittadinanza, e Riccardo Rossi.

L’Orchestra giovanile “12 Note”

L’Orchestra giovanile “12 Note”, nata nell’ambito del Progetto “Abruzzo Musica”, formata da studenti provenienti da tutte le scuole facenti parte della Rete, torna dopo un lungo periodo di inattività dovuta alle restrizioni per arginare la pandemia. Il programma, che propone le più belle colonne sonore dei film dedicati ai miti e ai supereroi del cinema internazionale, è dedicato alla “normale” eroicità del personale medico, diretto dal prof. Parruti, degli uomini facenti capo al comando regionale dei Vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine e di soccorso. La scelta di tale repertorio, lontana dal voler sfruttare l’ondata emotiva suscitata dai drammatici eventi della pandemia e degli incendi del territorio, è il sentito e personale ringraziamento da parte di tutti i membri dell’Orchestra e in particolare del M° Rossi che in prima persona ha affrontato il Covid-19, trovando nel professor Parruti e nella sua equipe una profonda umanità. Il concerto, così come quelli precedenti, verrà eseguito al buio, con la proiezione delle immagini dei film alle spalle dell’Orchestra, questo allo scopo di sottolineare la natura funzionale della musica, in linea con la massima volontà del M° Ennio Morricone.

Già applaudita da un pubblico di più di 1000 persone in occasione del Concerto “Caro Maestro”, l’Orchestra propone alla comunità pescarese un viaggio emozionale, tra supereroi ed eroi dei giorni nostri.