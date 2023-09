“Operazione transumanza”, parla il Consigliere Regionale Verrecchia

Il capogruppo di FI in Consiglio Regionale ha voluto congratularsi con le Forze dell’Ordine e la Magistratura per la straordinaria operazione

L’AQUILA – Sulla maxi “Operazione Transumanza” effettuata dalla Guardia di Finanza nelle prime ore del giorno, é intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia. “Rivolgo un orgoglioso plauso alle Forze dell’ordine e alla Magistratura per la straordinaria operazione “Transumanza” che ha messo in luce e bloccato un fenomeno criminoso a danno dell’Unione europea, dei nostri allevatori e delle nostre aziende, a ulteriore garanzia contro ogni forma di illecito. – ha detto Verrecchia- Sulla cosiddetta ‘mafia dei pascoli’ un doveroso ringraziamento va anche al ministro all’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, per l’attenzione immediatamente dimostrata e al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la solerzia con cui, con lo stesso Lollobrigida, ha interloquito per sottoporre la preoccupante vicenda. Valuteremo i presupposti per la costituzione di parte civile della Regione”.