Opera Seconda in concerto al Teatro Marrucino di Chieti

CHIETI – C’è grande attesa per il concerto evento degli Opera Seconda, “Incontro tra le note … sulle strade dei Pooh”, che si terrà domenica 14 maggio 2023 al Teatro Marrucino di Chieti (inizio ore 18.00). L’evento è inserito nell’ambito della Stagione Concertistica 2023 del Teatro Marrucino.

Con lo spirito di trovare il proprio percorso artistico, ancorché ispirato dalla musica dei Pooh, è nato lo spettacolo nel quale sono rappresentati in musica sette temi (l’amore, la natura, l’amicizia, la musica epica, l’uomo, la famiglia ed i concerti) sviluppati in un coinvolgente parallelismo, attraverso l’esecuzione dei brani inediti e le corrispondenti musiche dei Pooh. Lo spettacolo, pertanto, è un omaggio ai Pooh che va oltre la mera esecuzione delle loro celebri composizioni musicali che vengono ulteriormente sviluppate nei brani degli Opera Seconda, fedeli alla tradizione artistica che da sempre li ha ispirati.

“Chi fa musica ha il coraggio e la forza per donarsi al pubblico. La musica è, infatti, condivisione. La musica è la complice ideale per superare le difficoltà, sviluppare la creatività e guardare la propria vita con ottimismo!- spiegano gli Opera Seconda – L’amicizia e la condivisione delle emozioni ci hanno portato a raccontare le storie degli Opera Seconda e quelle dei Pooh, con la certezza che tutti gli spettatori vedranno la propria storia in ciò che gli Opera Seconda rappresentano. I temi affrontati nel lavoro “Incontri tra le note”, che i Pooh hanno sviluppato in più di cinquanta anni di musica, sono il fondamento della vita stessa. Uno degli aspetti più belli del fare musica è vivere e ricordare tutto ciò che accade e si prova prima e dopo un concerto, oltre all’emozione della esibizione sul palco. Il contatto con il pubblico, l’apprezzamento della tua performance, ma anche le risate per le tue imprecisioni o per i vuoti di memoria! Non c’è vita più affascinante di quella vissuta così, semplicemente immersi nella musica!”.

BIOGRAFIA OPERA SECONDA

Nel 2009 la passione per la musica dei Pooh ha riunito cinque musicisti che nella formazione attuale (Aldo Leandro – batteria, Gianluca Cirulli – bassi e voce, Ivano Cavallucci – chitarre e voce, Luciano Di Leonardo – tastiere e voce, Stefano Cirulli – chitarra, percussioni e voce) hanno trovato la giusta maturità artistica per proporre il vastissimo repertorio della più longeva band italiana. Tutto è nato da un’esigenza: quella di rinnovare nelle piazze gremite la magia dei Pooh.

Nel segno del rispetto e del professionismo, gli Opera Seconda hanno ricevuto un battesimo importante, testimoni privilegiati di un immenso patrimonio musicale, portatori sani di emozioni senza tempo, ma soprattutto custodi della scintilla originale: i Pooh.

Nel 2014 c’è stato il riconoscimento ufficiale da parte di Red Canzian che ha prodotto il loro primo album intitolato “Respiro” ed ha inserito una loro cover nell’album compilation “Pooh Tribute Band Project”.

Nel 2016 è iniziato il loro percorso musicale quali compositori e arrangiatori di brani inediti, sempre nel segno della tradizione e dello stile Pooh, ma con partecipazioni eccellenti quali Drupi e Phil Mer.

Nel 2022 gli Opera Seconda hanno pubblicato il secondo album di inediti, “Incontri fra le note” una raccolta multimediale nella quale sono contenuti musiche e videoclip di otto brani inediti, composti, arrangiati ed eseguiti dagli Opera Seconda, con la partecipazione di numerosi artisti noti in ambito nazionale ed internazionale.

Hanno partecipato alla realizzazione del lavoro, Tony Pancella, Christian Meyer (Elio e le Storie Tese), Marco Malandra, Andrea Tacconelli, Mike Santoleri, Christian Mascetta, Pietro Pancella, Ercole Di Francesco, Luca Nicolucci, tutti musicisti ed artisti di grande valore che hanno conferito all’album un valore unico, irripetibile.

I biglietti per “Incontri tra le note… sulle strade dei Pooh” sono in vendita online e nelle prevendite abituali Ciaotickets. Questi i prezzi: Intero 15 €, Ridotto (over 65 e under 25) 10 €.