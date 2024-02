L’On. Frassinetti fa visita ad alcune scuole della Provincia di Chieti

“Il nostro Governo ritiene importante valorizzare e investire in queste realtà di eccellenza presenti anche nei piccoli centri”

TORREVECCHIA TEATINA – ” Nella giornata di oggi (venerdì 23 febbraio, ndr) il Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito, On. Paola Frassinetti, accompagnata dal Consigliere Provinciale Carla Di Biase, ha visitato alcune realtà scolastiche della provincia di Chieti a partire da Torrevecchia Teatina, dove ha visitato la Scuola primaria , pranzando alla mensa insieme ai bambini, al sindaco, e alla Dirigente scolastica. Inoltre si è poi recata in visita alla scuola dell’infanzia del comune. Successivamente, il Sottosegretario ha visitato, a Francavilla, la Scuola Paritaria “Francesca Padovano”, proseguendo poi verso Manoppello per incontrare la comunità della Scuola sperimentale Dino Zambra e del Villaggio della Speranza“.

Il nostro Governo ritiene importante valorizzare e investire in queste realtà di eccellenza presenti anche nei piccoli centri. Ogni studente, indipendentemente dal luogo di provenienza, merita accesso a un’istruzione di qualità che possa fungere da trampolino di lancio per il suo futuro. Questo Governo ha messo a disposizione dell’Abruzzo oltre 460 milioni, tra nuove assegnazioni e risorse sbloccate, per sostenere scuole, Istituti Tecnici Superiori (ITS), e enti locali nella Regione Abruzzo, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture educative e promuovere l’innovazione didattica” questo quanto ha dichiarato il Sottosegretario all’Istruzione che sabato 24 febbraio sarà a Cepagatti, presso l’istituto Agrario di Villareia e poi a Torino di Sangro, dove alle 11 parteciperà alla cerimonia di posa della prima pietra della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”.

