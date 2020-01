Omnia Artis 2020 al Museo Barbella di Chieti, il programma

CHIETI – L’Associazione ArteMind e Irdi-Destianzione Arte, rispettivamente presiedute da Angela Rossi e Massimo Pasqualone, hanno ideato la manifestazione culturale Omnia Artis, un progetto culturale, che prevede interventi, conferenze, presenze di personalità del mondo della cultura, artisti, pittori, scultori, letterati, poeti, musicisti, Dirigenti scolastici e ospiti di vario genere in collaborazione con il Comune di Chieti.

Gli eventi culturali si svolgono con una cadenza mensile con inaugurazione di mostre e presentazioni di libri nel primo giovedi di ogni mese alle ore 16.00 presso il Museo Barbella da gennaio a luglio 2020

La prima edizione ha visto la partecipazione di artisti di vario genere e l’angolo angelico dedicato alla presentazione di libri sul tema degli angeli, seguito da Parole con le ali a cura della Scuola Di Recitazione del Teatro Marrucino di Chieti. Anche in questa edizione saranno presenti gli allievi della Scuola del Teatro Marrucino con la regia di Giuliana Antenucci,che arricchiranno questa seconda edizioni con reading di passi scelti.

Omnia Artis è un progetto culturale, che vuole mettere insieme tutti gli aspetti dell’arte: pittura, scultura, scrittura, musica, recitazione, letteratura, perché- L’opera d’arte è un messaggio fondamentalmente ambiguo, una pluralità di significati, che convivono in un solo significante.

(Umberto Eco).

Il primo appuntamento è previsto per il 7 gennaio alle ore 16.00 al Museo Barbella con l’inaugurazione della Mostra degli artisti Nicola Collevecchio, Roberta Di Laudo, Cristina Partenza, Martina Faccia, presentati dal critico d’arte Massimo Pasqualone. Sarà presente Alessandra Giorda con il suo libro Grandi Personaggi, Interviste, Sakura Ediciones 2019, che dialoga con Angela Rossi, che ha curato la direzione artistica.

Alessandra Giorda, dopo i suoi studi presso la Facoltà di Giurisprudenza e la Scuola di Giornalismo e Pubbliche Relazioni, ha collaborato con prestigiosi giornali come La Stampa di Torino, Alè Toro e Tv Locali, testate web e cartacee fino ad aprire il blog/magazine “ilTelevisionando2.net”,che tratta argomenti quali musica,spettacolo e cultura, con l’obiettivo di portare l’opera lirica alla portata di tutti con un linguaggio semplice e chiaro. Sono oltre 600 le interviste realizzate con i nomi più illustri della lirica, dello spettacolo, del mondo diplomatico, politico e giornalistico, tra cui Cecila Gasdia,Rebeka Lokar,Gabriele Lavia, Sabrina Ferilli, Simonetta Puccini,Carmen Consoli, Lorella Cuccarini, Paola Saluzzi, Iva Zanicchi. Collabora con Radio Blu Italia,conducendo il programma I Miti della lirica e non solo e il Notiziario dal mondo della Lirica,Arte e Cultura. Su Grandangolare, il notiziario italo-candese cura la rubrica L’Intervista.

Tra gli artisti in mostra dal 7 al 22 gennaio Martina Faccia presenterà Neoplasia, un Progetto fotografico, composto da 4 scatti riguardante la simulazione di una massa di tessuto, che cresce in eccesso ed in modo scoordinato rispetto ai tessuti. Ingresso gratuito.