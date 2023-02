Omicidio di Walter Albi: disposta custodia cautelare per i due indagati

PESCARA – Nella tarda serata del 13 febbraio 2023, la Polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal G.I.P. di Pescara, su richiesta della Procura, nell’ambito del procedimento penale iscritto per omicidio consumato ai danni di Walter Albi e tentato nei confronti di Luca Cavallito, delitti commessi il 1° agosto a Pescara presso il bar del Parco in via Ravasco.

In particolare, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per due indagati, uno pescarese e l’altro di origini calabresi e residente a Teramo, a carico dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui sopra; in particolare il soggetto calabrese veniva individuato come mandante, mentre quello pescarese come esecutore materiale.

Le indagini, svoltesi nell’arco di circa 4 mesi e compendiate in una complessa ricostruzione di dati informatici, telefonici e di tabulati, hanno corroborato le emergenze probatorie derivanti dall’escussione delle numerose persone informate sui fatti, che nonostante un clima di grave allarme sociale ed un contesto di timore derivante dalla particolare efferatezza dell’azione, hanno permesso di addivenire all’esaustiva ricostruzione dei rapporti tra le vittime e gli indagati attinti dalle odierne misure e del contesto criminale in cui è maturato il delitto.

Il movente oggetto di ricostruzione lascia trasparire un quadro articolato, integrato da ingenti affari economici illeciti, prestiti di denaro non onorati, impegni non mantenuti e operazioni transoceaniche.