“Il percorso di un sì”, convegno sulla donazione degli organi a Spoltore

SPOLTORE – Sabato 18 febbraio, dalle 9.30, la sala consiliare del Comune di Spoltore ospita un convegno dedicato alla donazione degli organi. “Il percorso di un sì” non sarà però solo una mattina per discutere di prevenzione, screening e donazione, ma darà ai partecipanti anche la possibilità di prenotare screening gratuiti. In particolare sarà possibile, alla fine della mattinata, fissare un appuntamento per un’ecografia vascolare, una consulenza nefrologica o epatologica. L’iniziativa è organizzata dall’Ente in collaborazione con Aido Pescara, Aned, Asl di Pescara e Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Opi Pescara e CsvAbruzzo.

Partecipano per i saluti istituzionali il sindaco Chiara Trulli e il consigliere Marzia Damiani. Intervengono: Daniela Maccarone, coordinatrice responsabile CRT Abruzzo e Molise, Francesco Pisani, direttore Chirurgia generale e trapianti Asl1, Alessandro Patarchi, dirigente medico Rianimazione e anestesiologia Asl Pescara, Mario Campanella, direttore nefrologia e dialisi Asl Pescara, Guido Delle Monache, direttore Medicina interna Penne Asl Pescara, Cristina Cancelli, dirigente medico Medicina interna Penne Asl Pescara, Irene Rosini, coordinatrice infermieristica Rianimazione e Anestesiologia Asl di Pescara, Antonio Saia, medico chirurgo, già deputato alla Camera e firmatario della legge sulla regolamentazione dei trapianti.

“Proseguono gli appuntamenti dedicati alla salute” dichiara il consigliere Damiani “con un’attenzione particolare a quelle patologie dove la prevenzione è possibile”. “Come sempre” prosegue il sindaco Trulli “mettiamo a disposizione i nostri spazi a chi vuole promuovere la cultura della salute”.