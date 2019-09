Omaggio a D’Annunzio del maestro orafo Montaldi [FOTO]

Il Vate presente nella collezione I Love Abruzzo il gioiello: “È stato un lavoro molto lungo di studio e ricerca del ciondolo “

Il Vate e la sua poesia entrano nella collezione I love Abruzzo di Giuliano Montaldi. Il maestro orafo marsicano ha aggiunto un nuovo tassello al suo album prezioso di racconti sull’Abruzzo che ogni donna e ogni uomo può indossare.

Questa volta la scelta è caduta su Gabriele D’Annunzio, scrittore, poeta, drammaturgo, giornalista e patriota e patriota italiano nato a Pescara e innamorato del suo Abruzzo.

Montaldi, che nel suo lavoro punta sempre a valorizzare le eccellenze e i simboli di questa regione creando dei monili unici nel loro genere, dopo Ovidio ha deciso di dedicare un ciondolo a D’Annunzio proprio nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dall’impresa di Fiume.

“È stato un lavoro molto lungo”, ha evidenziato Montaldi che nei suoi lavori parte sempre da una lunga fase di ricerca e sviluppo soprattutto dei dettagli, “di studio e ricerca del ciondolo che non solo rappresenta D’Annunzio ma vuole anche lanciare un messaggio attraverso le sue parole”.

Il simbolo realizzato da Montaldi del Vate potrà essere inserito nel bracciale I love Abruzzo o negli altri monili – orecchini, collane, portachiavi – della collezione in argento o in oro. Due le frasi di D’Annunzio che Montaldi ha voluto incidere nel ciondolo “Io ho quel che ho donato” e “Ama il tuo sogno seppur ti tormenta” proprio per enfatizzare questa sua particolare vena poetica. Il ciondolo, che è già molto richiesto non soltanto dagli abruzzesi ma anche dai tanti fuori sede che amano questa regione, sarà presentato a fine mese a Pescara proprio dove D’Annunzio è nato e ha vissuto i suoi primi anni di vita