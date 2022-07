TERAMO – La classe 5AE specializzazione Elettronica ed Elettrotecnica – Articolazione Elettrotecnica – Curvatura Robotica, costituita dagli studenti Gabriele Battistini, Stefano Convenuto, Domenico De Angelis, Paolo Del Sordo, Manuel Di Bari, Tiziano Di Francesco, Danilo Di Giovannantonio, Gianluca Di Giuseppe, Simone Di Giuseppe, Luca Fael Napolitano, Luca Fazzini, Christian Marcacci, Antonio Menaguale, Lorenzo Modesti, Manuel Spinosi e Adamo Zenobi, che recentemente ha sostenuto gli Esami di Stato, è risultata seconda nella classifica Junior della tredicesima edizione delle Olimpiadi dell’Automazione indetta da Siemens. La classe ha partecipato con il progetto dal titolo “Progettazione di un banco con supervisione per l’inserimento di un insieme di tappi antintrusione nella tubazione di scarico di un’automobile” nel quale sono stati utilizzati il PLC Siemens S7-1214C, l’unità decentrata Siemens ET-200SP e il pannello touch-screen Siemens TP700 Comfort, apparati in dotazione nel laboratorio di automazione.

Il progetto è stato svolto, durante l’intero anno scolastico, come esperienza PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e con il prezioso contributo dell’azienda madrina PUREM Castellalto Spa. L’azienda, grazie alla collaborazione del Direttore di stabilimento dott. Marco Matteucci, ha messo a disposizione un prototipo di cassettiera con sensori “pick to ligth” su cui gli studenti, coordinati dal tutor PCTO prof. Riccardo Di Gabriele, hanno potuto fare le prove programmando i dispositivi Siemens sopra menzionati. In tal modo gli allievi sono riusciti a ideare, seguire e implementare un progetto in modo completo, mettendo in pratica le varie nozioni acquisite nelle materie di indirizzo.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Stefania Nardini, oltre ad esprimere grande soddisfazione per il prestigioso risultato conseguito dagli studenti del suo Istituto, ringrazia pubblicamente l’azienda PUREM Castellalto Spa per la fattiva e preziosa collaborazione.