La Ogan Pescara diventa Polisportiva e promuove pallamano, volley e mini Rugby

PESCARA – L’associazione sportiva Ogan , nata nel 2008, dopo una lunga esperienza nella pallamano, dove ha ottenuto numerosi successi, cambia il suo stato in Polisportiva, abbracciando altri due sport altrettanto nobili e di elevata valenza educativa, il Volley e il mini Rugby.

Tutte le discipline sono rivolte a giovani atleti dai 5 anni in su (per il mini rugby fino agli 11 anni), maschi e femmine. L’ attività si sviluppa principalmente all’interno delle scuole elementari e medie del comune di Pescara, sviluppandosi in due fasi, la prima svolta di mattina presso le scuole utile a promuovere sport, la seconda svolta di pomeriggio e basata sullo svolgimento di una vera e propria scuola sportiva.

Per meglio divulgare il nostro progetto abbiamo aperto una pagina Facebook (Polisportiva Ogan Pescara ASD), dove si potranno trovare tutte le informazioni sugli orari, le palestre in cui svolgiamo le attività e i giorni, nonché il numero di telefono a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. Tutte le nostre attività sono seguite da tecnici federali. Ovviamente, per tutti i giovani atleti che volessero avvicinarsi alla nostra associazione, sarà possibile svolgere un periodo di prova GRATUITA.

I nostri successi

2008-2009

• Promozione in A2 F.

• Med. ORO Coppa Interamnia cat U.18 F.

• Med. BRONZO nazionali cat. U.16 F.

• 1° Class. Campionato regionale U.16 F.

• 1° Class. Campionato regionale U.18 F.

2009 -2010

1° Class. Campionato

Regionale U.18 F

2011 -2012

1° Class. Campionato

Regionale U.14 F

1° Class. Campionato

Regionale U.12 F

Pol. Ogan Pescara A.S.D. – via Colle Carullo, 34 – Pescara – Cell. 3479086849 – e-mail: pescaraogan@libero.it

