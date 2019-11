Sulmona, grande attesa per il concerto degli Of New Trolls

La formazione sarà sul palco per sostenere il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona

SULMONA (AQ) – Sabato 9 novembre, alle ore 21.30, al Teatro comunale di Sulmona (L’Aquila), ci sarà un concerto di beneficenza degli Of New Trolls, formazione guidata dai membri fondatori Gianni Belleno e Nico Di Palo.

Il concerto, promosso dall’Associazione Culturale Nomadi Fans Club “Un giorno insieme” di Sulmona, è organizzato per sostenere il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Sulmona

L’obiettivo è acquistare un macchinario di ultima generazione. Uno strumento che consentirebbe al reparto sulmonese di essere all’avanguardia. Un risultato molto vicino, reso possibile dal contributo dei privati cittadini e degli operatori economici del Centro Abruzzo.

I biglietti sono disponibili nelle abituali prevendite e sul circuito CiaoTickets (https://www.ciaotickets.com/. I biglietti possono essere acquistati utilizzando la “18app” (per i nati nel 2000 e registrati entro il 30 giugno 2019) e dai docenti con la “Carta del Docente”.

Per informazioni sulla serata si può contattare il 389 9737620 oppure scrivere a vbisestile@gmail.com.

A cinquant’anni dalla nascita della band, la musica unisce due pilastri e fondatori, Gianni Belleno batteria e voce e Nico Di Palo chitarra e voce sono le immagini, le emozioni di due protagonisti dei più appassionati viaggi musicali. Una carriera ricchissima di successi e canzoni indimenticabili, per ritrovare lo spirito genuino della musica suonata dal vivo e quell’estrema varietà del suono, ricco di infinite sfumature, per far rivivere le magiche atmosfere degli anni 70 e a seguire.

Tornano insieme con le loro esperienze e una grande energia, con la volontà di recuperare il passato e una nuova vita nel presente e futuro, al primo posto mettono l’amicizia e la musica. Cinquant’anni di storia sono passati, dalla brillante apertura dei concerti dei Rolling Stones e dei Led Zeppelin, che hanno consacrato la stella dei New Trolls nel firmamento delle band che contavano a livello mondiale, da allora non si sono più fermati, stregando con la tecnica, le vocalità polifoniche e con le innovative partiture, le platee di tutto il mondo.

Milioni di “note”, scritte, interpretate e rimaste impresse nella storia musicale italiana, dai più grandi successi della band genovese nata nel 1967: “Senza orario e senza bandiera”, “Concerto Grosso per i New Trolls 1 e 2”, “Searching for a land”, “Quella carezza della sera”, “Aldebaran”, “Una miniera”, “Visioni”, e tante altre, a testimonianza delle loro profonde e ben radicate affinità con la musica. Dense atmosfere, testi e liriche importanti, sono i punti di partenza, per proseguire una organizzazione complessiva perfettamente coerente, fatta di alternanza di voci e di movimenti, rapidi e lenti, di contrasti dinamici e ritmici, come firma di uno stile musicale.

Il nuovo progetto prende il nome << OF NEW TROLLS >>. L’impegno reso possibile grazie alla fiducia dei fans, che da sempre hanno seguito le esibizioni dei due artisti, oggi hanno l’occasione di rivedere, finalmente sullo stesso palco, Nico e Gianni eseguire i brani storici, dalle sonorità pop e del rock progressivo tricolore e brani inediti. Il singolo uscirà alla fine di gennaio 2018 e porterà le firme di Belleno, Salvi e Di Palo.

Il 4 Aprile 2018 è uscito il nuovo album “Live 50.0” in CD e in Vinile doppio e Limited (brani storici rivisitati e tre brani inediti di cui uno in collaborazione con Frank Laugelli. Il 14 Gennaio 2019 esce in tutti gli Store il nuovo 45 Giri “Porte Aperte” lato A – Domenica Di Napoli lato B. un 45 che suonerà in 33 giri, per lasciare l’ascolto dei brani oltre misura.

Gianni Belleno e Nico Di Palo saranno accompagnati da una band ultracompatta di musicisti di alto spessore: Roberto Selvatici, Stefano Genti, Umberto Dadà e Nando Corradini. Nella band anche il violinista abruzzese Gianni Ciancone.