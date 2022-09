Nuovo store JD al Centro Commerciale Val Vibrata di Colonnella

COLONNELLA – Il 24 settembre, JD – multinazionale britannica e player europeo nell’ambito della moda sportiva – apre un nuovo store al centro commerciale Val Vibrata a Colonnella in provincia di Teramo, caratterizzato da un’importante offerta commerciale di brand popolari e di grande successo. Quella di JD si rivela quindi, ancora una volta, come una scelta strategica, posizionandosi in strutture ben note al pubblico.

La multinazionale britannica, una delle leader europee nell’ambito della moda sportiva, è nata nel 1981 a Bury, cittadina a 12 chilometri da Manchester, ed è presente in Italia dal 2015, anno della prima apertura che è avvenuta a Roma. Nel corso degli anni JD si è affermato come uno dei principali punti di riferimento nell’ambito urban fashion, offrendo sul mercato i migliori brand sportivi e collezioni esclusive, incontrando il gusto di tutti gli appassionati di streetstyle. L’espansione capillare di JD nello Stivale quindi continua e con questa apertura a Colonnella saranno ora 48 i punti vendita sul territorio nazionale.

Pietro Comincini, Marketing Executive di JD Sports dichiara: “Con questo nuovo negozio in Abruzzo vogliamo aumentare la nostra presenza nel territorio italiano. In questo modo vogliamo garantire la nostra offerta di prodotto, raggiungendo nuovi potenziali acquirenti ed appassionati al nostro marchio”.

Per l’inaugurazione del nuovo store, prevista il 24 settembre, JD ha organizzato un evento dedicato instore con DJ Set, durante il quale ogni acquirente verrà omaggiato di utili gadget. Inoltre, ci saranno diverse attività quali:

Claw machine: in palio ci saranno simpatici gadget, quali borracce e peluche brandizzati per la gioia dei più piccoli.

Giveaway Online: tramite un QR code presente sugli schermi del negozio, i clienti potranno registrarsi e partecipare al concorso “Vinci 12 paia di scarpe con JD Colonnella”: il vincitore avrà la possibilità di ottenere una fornitura per un anno di calzature sportive!

Personalizzazione scarpe e abbigliamento: i clienti che effettueranno una spesa in negozio potranno farsi personalizzare da un’artista sul momento le sneakers e i prodotti di abbigliamento acquistati.