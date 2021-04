Nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Manifestazioni Pescaresi

Cremonese: “nonostante la difficoltà del momento che viviamo, bisognerà moltiplicare gli sforzi affinché Pescara sia comunque in grado di proporre delle manifestazioni di livello importante a residenti e turisti”

PESCARA – L’Assemblea dei soci dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, tenutasi lo scorso 8 marzo ha dato, il via al nuovo triennio dell’istituzione cardine della proposta culturale cittadina. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, prendendo parte ai lavori, ha decretato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. L’organo collegiale, votato all’unanimità, è composto da Valter Meale (presidente), Simone D’Angelo (vicepresidente), Claudio Cornacchia, Paolo Ferri, Guido Maglia, Gisella Orsini e Mauro Renzetti (consiglieri) e continuerà ad avvalersi della collaborazione di Angelo Valori e Raffaele De Ritis quali direttori artistici, rispettivamente, dei Festival Pescara Jazz e di Funambolika.

Il sindaco Carlo Masci, nell’augurare buon lavoro ai componenti del nuovo Cda, ha voluto sottolineare “l’importanza delle funzioni che da sempre l’Emp ha svolto per valorizzare l’immagine e la capacità attrattiva del capoluogo”. Per Alfredo Cremonese, assessore ai Grandi Eventi, “nonostante la difficoltà del momento che viviamo, bisognerà moltiplicare gli sforzi affinché Pescara sia comunque in grado di proporre delle manifestazioni di livello importante a residenti e turisti”.

L’assessore alla Cultura del Comune di Pescara, Mariarita Paoni Saccone, ha affermato “che è fondamentale che l’Emp possa esprimere al meglio le proprie potenzialità, soprattutto perché viviamo una fase che auspico sia di uscita dall’emergenza, con tutto ciò che questo comporta per la ripresa economica delle attività legate al commercio e al turismo. Ecco perché la sinergia con l’amministrazione comunale diviene un valore aggiunto decisivo”.

L’Ente Manifestazioni Pescaresi è un concentrato di storia, arte e tradizioni: costituito il 10 gennaio 1950, rappresenta il cuore e il motore degli spettacoli e delle manifestazioni che da oltre settant’anni animano la vita culturale della città e della regione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione punterà ad ampliare il raggio di azione dell’Ente, da un lato proseguendo quel cammino di crescita e sviluppo che lo rende un patrimonio straordinario della città, dall’altro provando a portare la cultura nelle piazze e in altre aree di Pescara, coinvolgendo le scuole e aprendo le porte del “Parco dei Teatri Flaiano – d’Annunzio” a chiunque voglia conoscerne la storia.

“L’Ente Manifestazioni Pescaresi avrà una grande responsabilità – afferma il neopresidente Valter Meale – ossia quella di collaborare con l’Amministrazione Comunale per continuare a far a splendere la nostra città attraverso una programmazione di qualità”.

“Porteremo cultura e spettacolo in ogni angolo della città – ha aggiunto il vicepresidente Simone D’Angelo – per contribuire fattivamente al rilancio del commercio e del turismo nel nostro territorio. Vogliamo, inoltre, che il Parco dei Teatri Flaiano – D’Annunzio sia uno spazio frequentato e vissuto da tutta la cittadinanza e non un luogo d’elite riservato a pochi”.

Ed ora fari puntati sui prossimi appuntamenti, a partire dalla presentazione della stagione estiva, che incarnerà lo spirito di una città giovane e allo stesso tempo legata alle sue tradizioni, fresca e dinamica, e che saprà farsi trovare pronta alla “rinascita post Covid-19”.