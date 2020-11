Nuovo cimitero di Chieti, sopralluogo oggi sul cantiere

L’assessore Rispoli: “Si tratta di un’opera importante per la città, faremo in modo di agevolare tempi e lavori”

CHIETI – Questa mattina l’Assessore Stefano Rispoli e iI Dirigente del V Settore Paolo Intorbida hanno fatto un sopralluogo sul cantiere del nuovo cimitero per verificare lo stato dei lavori. Al sopralluogo erano presenti anche il Direttore dei lavori Arch. Umberto di Renzo e l’Amministratore delegato della Concessionaria Parco della memoria Gerardo Alfano.

“Dopo una serie di riunioni in Comune siamo andati sul cantiere a verificare lo stato dei lavori – dice l’assessore Stefano Rispoli – Si tratta di un’opera importante per la città ed è nostra intenzione seguire la realizzazione passo passo, anche per rispondere alle istanze dei cittadini e per dare alla città nuovi spazi per dare sepoltura ai propri cari.

Al momento sono state picchettate le aree del parcheggio, la viabilità principale e la rotatoria , le infrastrutture e il primo blocco dei loculi. Erano in corso anche i movimenti terra per la realizzazione del piano di posa delle fondamenta del primo blocco di loculi. Nei prossimi giorni si inizieranno le gittate di cemento e i lavori delle strutture diventeranno più visibili.

Nei prossimi giorni insieme alla consigliera Alberta Giannini faremo un incontro con direttore dei lavori per avere un cronoprogramma certo dei futuri interventi. Per informazioni e prenotazioni e concessioni di nuovi loculi cimiteriali la ditta aprirà al pubblico il martedì, giovedì e sabatp dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15 alle 18”.