Nuovo CdA per la Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus

Incremento dell’offerta culturale e dell’autofinanziamento sono gli obiettivi del nuovo Presidente, Emilio Della Cagna

PESCARA – Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus, insediatosi ad inizio anno e in carica per il prossimo quadriennio, è composto da Emilio Della Cagna (presidente), Luigi Di Alberti (vicepresidente), Pierluigi Vasile, Vincenzo d’Aquino, Lorenzo Barberini, Elena Petruzzi e Renata Sulli (consiglieri).

«Ringrazio il sindaco di Pescara Carlo Masci e la Consulta dei Fondatori per la fiducia che hanno accordato a questo nuovo CdA, e i consiglieri uscenti per l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti», sottolinea il presidente Emilio Della Cagna. «Sono felice e orgoglioso di poter lavorare con un gruppo costituito da figure di eccellenza, professionisti dalle notevoli esperienze e capacità, come il direttore della Fondazione, Letizia Lizza e il conservatore Ermanno De Pompeis. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo gli sfidanti obbiettivi che ci siamo proposti».

Attraverso la nuova governance, la Fondazione che gestisce in convenzione con il Comune di Pescara il Museo delle Genti d’Abruzzo e il Museo Civico “B. Cascella”, mira a rendersi economicamente efficiente, avviando un percorso virtuoso per diventare un attrattore culturale turistico di rilievo, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del territorio.

«Il nuovo CdA», prosegue il presidente, «ha intenzione di concentrare i propri sforzi verso la sostenibilità economica della Fondazione Genti d’Abruzzo Onlus che, grazie alla nota qualità dell’offerta culturale, può puntare a rafforzare l’autofinanziamento attraverso sponsorizzazioni, varie forme di fundraising e incremento degli incassi, riducendo così la dipendenza dal contributo pubblico».

«In questo modo – afferma il vicepresidente Luigi Di Alberti – intendiamo lavorare su un’offerta culturale che abbia una forte ricaduta sul territorio e sia di maggiore attrattività anche fuori regione. Per fare ciò è necessario coinvolgere maggiormente i privati: dall’azienda che avvia partnership con la Fondazione al cittadino che dona il 5×1000 attraverso la sua dichiarazione dei redditi e inserendo il codice fiscale della Onlus, 01511580688».

«Oltre alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio museale – spiega il direttore della Fondazione Letizia Lizza – intendiamo incrementare attività e servizi culturali: ricerca, formazione, divulgazione, didattica, produzione di eventi temporanei. Il tutto nell’ottica di allargare ulteriormente la rete museale per un progetto economicamente sostenibile e strutturato, attraverso iniziative di caratura nazionale e locale, che aumentino il numero di visitatori potenziando il dialogo con il territorio».

Tra i prossimi appuntamenti, dopo il successo di pubblico della mostra Tabula Itineraria Peutingeriana (versione settecentesca della più antica mappa da viaggio dell’Impero Romano), la Fondazione proporrà presso il Museo Civico “B. Cascella”, dal 30 marzo al 2 maggio, l’installazione contemporanea dell’artista belga di fama internazionale Jan Fabre.

EMILIO DELLA CAGNA

Nato a Pescara nel 1967, laureatosi in Economia e Commercio presso l’Università “G. d’Annunzio”, vanta un’esperienza di oltre venticinque anni come dottore commercialista e consulente aziendale. Opera nel settore dei servizi alle imprese in ambito societario e tributario.

LUIGI DI ALIBERTI

Nato ad Atessa nel 1967, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza”, vanta un’esperienza di oltre vent’anni come avvocato civilista-amministrativista, con particolare riferimento ai settori della contrattualistica, del diritto bancario, del risarcimento danni.