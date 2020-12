Nuovi impianti di pubblica illuminazione a Manoppello [FOTO]

De Luca e D’Ostilio: “assicureranno una migliore vivibilità delle aree interessate, in particolare in zone limitrofe alle strutture scolastiche e in prossimità di spazi commerciali, sia per la percorribilità delle strade che per la sicurezza dei cittadini”

MANOPPELLO – Conclusi a Manoppello i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con l’installazione delle lampade a Led a basso consumo energetico, su una ventina strade e traverse del territorio comunale.

I lavori per un importo totale di 70 mila euro, che si aggiungono a quelli già realizzati nei mesi scorsi, sono parte di un più ampio progetto di interventi che ha visto l’installazione di nuovi impianti, l’ampliamento di reti già esistenti e il potenziamento della pubblica illuminazione; sono finanziati dallo Stato e previsti nella Legge 160/2019.

Al termine dell’intervento sono in funzione 110 nuovi lampioni stradali con luci al LED ad alta efficienza energetica che saranno tutti dotati di orologio astronomico che gestisce automaticamente le fasce orarie di accensione e spegnimento che si modificheranno con il decorrere dell’anno solare.

“Questi ulteriori lavori – hanno sottolineato il primo cittadino Giorgio De Luca e l’assessore alla Pubblica Illuminazione Carla D’Ostilio – assicureranno una migliore vivibilità delle aree interessate, in particolare in zone limitrofe alle strutture scolastiche e in prossimità di spazi commerciali, sia per la percorribilità delle strade che per la sicurezza dei cittadini. Tra i lavori – hanno aggiunto – è stato realizzato un intervento nel crocevia di Ponte Alba, in cui si intersecano due strade statali, ad alto regime di traffico. Intere zone di Manoppello sono state già state illuminate e molte altre lo saranno presto”.

Le strade interessate ai lavori di miglioramento e ammodernamento della rete di pubblica illuminazione sono Via Rossini, Via Verdi, Via Barbanera, Via Staccioli, Via Parco Arabona e strade limitrofe nell’area in cui sorgono i plessi scolastici, Via Croce, Via dei Fiori, Via Silone, Via Lazio, Via Umbria, Via Campania, Via della Stazione, Via San Callisto e l’incrocio di Ponte Alba fra la SS 5 e la SS 539.