Nuovi impianti di illuminazione a Spoltore entro due mesi

SPOLTORE – La giunta comunale ha approvato relazione e progetto tecnico-economico per l’estensione degli impianti di pubblica illuminazione in variante al progetto esecutivo: si tratta cioè di nuovi impianti di illuminazione che, entro due mesi, verranno accesi in via Lubiana, via Torre Sterlich, via Machiavelli, via Garibaldi, via Ticino, via Fonzi. I lavori verranno terminati in due mesi, tenendo conto anche delle difficoltà nel reperire il materiale necessario in questo periodo ancora condizionato dalla pandemia.

Otto nuovi punti luce troveranno spazio in via Fonzi, due illumineranno il parcheggio di via Lubiana, due si aggiungeranno in via Sterlik, undici in via Machiavelli, sette tra via Ticino e via Panaro, otto in via Garibaldi. L’installazione dei lampioni è un intervento effettuato da parte della “Conversion & Lighting” in extracanone, con un importo residuo legato alla gestione della pubblica illuminazione che, a partire da febbraio 2018, il Comune ha affidato in convenzione. La gestione integrata dell’Impianto di Pubblica Illuminazione, con la fornitura di energia elettrica ed interventi di efficientamento, si concluderà nel 2027 ed ha consentito un sostanziale ammodernamento delle linee elettriche, nell’ottica dell’efficienza energetica e di sistemi di illuminazione intelligente.

Oltre al rifacimento di linee elettriche vetuste oppure obsolete, in questi anni le gestione in convenzione ha consentito il completamento della linea di pubblica illuminazione in via Veneto, l’estensione delle linee di pubblica illuminazione nel parco di Santa Teresa, in via Bologna, via Lazio e via Saline, la sostituzione delle undici lampade esistenti in via del Castello per illuminare la nuova strada, l’installazione di 2 pali fotovoltaici in via Torretta e via San Giovanni, di 2 punti luce in via Monte Miletto, gli impianti di pubblica illuminazione in via Basilicata, via Nora, via Lazio, via Settembrini, via Silvio Pellico, via Castellani, via Santa Lucia. Tra gli interventi di sostituzione, sono state interessate via Mare Adriatico, via Della Libertà, Piazza Di Resta, via Italia, via Sardegna, via Cagliari, via Bologna, via Perugia, via Parigi, via Reggio Calabria, via Catania, via Cosenza, via Largo Giovanni XXIII, via Basilicata, via Sicilia, Viale Europa, via Ripoli, via Trilussa, via Londra, via Budapest, via Basilea, via Milano, la strada provinciale Spoltore-Santa Lucia, Via del Castello e via Parigi.

Foto di repertorio