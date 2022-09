Nuovi collegamenti bus Sulmona-Avezzano-Roma dal 19 settembre

De Angelis: “Un ventaglio di soluzioni di qualità ed attente alle dinamiche evolutive di mobilità. Potenziati i collegamenti tra Sulmona e Avezzano con Roma”

SULMONA – Un servizio commerciale potenziato quello della TUA che collega Sulmona ed Avezzano con Roma. Da lunedì 19 settembre, infatti, la società di trasporti abruzzese, in collaborazione con l’operatore SIT, Società Italiana Trasporti, ha previsto una serie di collegamenti tra il centro peligno e quello marsicano con la capitale e viceversa.

“Il potenziamento del nuovo servizio commerciale che collega due importanti centri della provincia aquilana con Roma – ha commentato il presidente TUA Gabriele De Angelis – rappresenta una concreta valorizzazione per il territorio, con riflessi che, auspichiamo, possano essere positivi ed interessanti in termini di mobilità, con uno standard qualitativo importante”.

Da Sulmona a Roma importanti novità dal punto di vista dei collegamenti che vengono incrementati dagli attuali due a tre, anche con un servizio festivo.

Le corse in partenza da Sulmona verranno effettuate dalla società SIT, partner di TUA.

“I servizi da e per Roma sono garantiti da mezzi e personale secondo gli standard che sistematicamente adottiamo per assicurare il trasporto pubblico locale nell’intera regione Abruzzo in termini di sicurezza dei mezzi e di utilizzazione del personale – ha sottolineato De Angelis –. Con i nuovi collegamenti a mercato offriamo un ventaglio di soluzioni interessanti di viaggio, con una particolare e costante attenzione alle dinamiche evolutive in termini di esigenze di mobilità nell’area in questione”.

Il collegamento Avezzano-Roma prevede corse giornaliere che permettono di raggiungere Roma Tiburtina a partire dalle prime ore della giornata. Anche dal capoluogo marsicano è stata posta particolare attenzione al flusso di pendolari che, per ragioni di studio o di lavoro, si recano quotidianamente a Roma.

Tutti i servizi devono essere prenotati; sul portale aziendale www.tuabruzzo.it, nella sezione “Linee con prenotazioni”, è possibile trovare ogni informazione utile in termini di orari e percorsi.

Altre informazioni sono reperibili anche presso la biglietteria TUA di Avezzano, aperta dal lunedì al sabato dalle 05:40 alle 18:20, oppure sull’app TUAbruzzo”.