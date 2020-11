Nuovi ATM Postamat in provincia di Pescara: ecco dove trovarli

PESCARA – Poste Italiane comunica che in 9 uffici postali di Pescara e provincia sono già operativi i nuovi ATM Postamat. L’Azienda infatti ha completato in questi giorni un piano straordinario che prevede la sostituzione degli sportelli con apparecchi di nuova generazione. In particolare, in questa fase il progetto ha interessato a Pescara gli uffici postali di Pescara 8 (via Verrotti), Pescara 10 (via Tirino), Fontanelle e San Silvestro e in provincia quelli di Collecorvino, Loreto Aprutino, Lettomanoppello, Manoppello e Montebello di Bertona.

I moderni ATM Postamat sono caratterizzati da un monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, protetto da moderni impianti di videosorveglianza e da dispositivi di sicurezza, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, oltre al prelievo di denaro contante, gli ATM Postamat consentono di effettuare numerosi altri servizi come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.

Tutti gli sportelli automatici di Poste Italiane possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro, dai possessori di carte Postepay ma anche dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali.

Poste Italiane ricorda che in tutta la provincia di Pescara sono operativi 60 ATM Postamat, di cui 18 nella sola città di Pescara.