Nuove risorse per zone rosse nelle regioni, il commento della Pezzopane

REGIONE – “Grazie ad un emendamento, anche da me firmato e poi riformulato dal governo, sarà possibile per tutti i comuni rientranti nelle zone rosse istituite con provvedimento non solo nazionale, ma anche regionale, di accedere ad un fondo di solidarieta’ appositamente istituito, qualora la chiusura sia durata almeno 15 giorni, nonche’ a tutti gli altri comuni particolarmente colpiti da un punto di vista sanitario. Ci sono 50 milione di € a disposizione, grazie al decreto rilancio, fondi che spero possano essere ulteriormente incrementati.

Questo consentira’, tra l’altro, con un prossimo Decreto del Ministero dell’interno, di estendere anche alle zone rosse in Abruzzo , la possibilita’ di beneficiare delle nuove risorse del fondo dedicato all’emergenza Coronavirus. Una misura giusta per la sensibilita’ e l’attenzione riscontrata dalla maggioranza e dal governo. Era una modifica necessaria per assicurare pari livelli di tutele e sostegno a tutte le aree d’Italia provate duramente dalla pandemia, cosi’ da non lasciare soli i territori del Paese”. Lo dichiara la deputata democratica Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo