Nuove Audizioni per produzione sul Maestro Franco Battiato al Braga

TERAMO – “Si svolgeranno domani, lunedì 15 maggio, alle ore 11, le nuove audizioni promosse dal Conservatorio Statale di Musica ‘Braga’ di Teramo per individuare i candidati più idonei a partecipare a una produzione originale sul Maestro Franco Battiato. Gli iscritti dovranno preparare e proporre tre brani del cantautore al fine di consentire alla giuria di scovare la voce maschile più idonea al ruolo. Si tratta di un progetto ambizioso, ovvero allestire un omaggio al Maestro per i mesi di luglio e agosto, e attraverso il quale intendiamo valorizzare le eccellenze musicali del nostro territorio”. Lo ha ufficializzato il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ di Teramo Tatjana Vratonjic, rendendo noto il bando.

“Già all’interno della Rassegna ‘Itinerari Sonori’ abbiamo avuto l’occasione di dedicare un intero appuntamento alla figura e all’arte di Franco Battiato, dimostrando l’estrema versatilità del Conservatorio ‘Braga’, capace di dare il giusto risalto al nostro universo classico come pure al jazz e al variegato mondo pop – ha spiegato il Direttore Vratonjic –. Lo scorso aprile abbiamo deciso di dare vita a una vera produzione musicale che sarà firmata dal Braga, evento dedicato alla musica del maestro Battiato aprendo le selezioni-audizioni per individuare la voce più idonea a interpretare quelle canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana e non solo. La prima ondata delle audizioni, un mese fa, non ci ha permesso di individuare una voce idonea e quindi abbiamo deciso di organizzare una seconda giornata”.

La partecipazione alla selezione, coordinata dalla docente Maica Tassone, non prevede costi di iscrizione: i candidati dovranno presentare alla Commissione tre brani di Franco Battiato già selezionati, ossia ‘Oceano di Silenzio’, ‘L’ombra della luce’ e ‘E ti vengo a cercare’. Ciascun candidato dovrò provvedere autonomamente all’accompagnamento della performance strumentalmente, fornendo alla Commissione le basi specifiche, e in sede comunque saranno disponibili pianoforte e impianto di amplificazione. Le selezioni si svolgeranno dunque domani, lunedì 15 maggio, alle ore 11, nell’Auditorium del Conservatorio e la Commissione sarà composta dai docenti Angelo Privitera, Antonio Petris, Claudia D’Ulisse, Alba Riccioni, Tony Fidanza e Paolo Speca.