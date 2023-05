Il Comune di Isole Tremiti ringrazia Di Giuseppantonio per la dedica

FOSSACESIA – “Gesto e parole che ci fanno emozionare. Arrivano da Fossacesia, in provincia di Chieti, dove il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che è anche vice presidente del consiglio nazionale Anci, ha dedicato la ‘Bandiera Blu’, appena assegnata al suo Comune, al nostro sindaco Giuseppe Calabrese, scomparso ieri mattina: poche ore dopo, avrebbe dovuto ritirare quel vessillo riassegnato anche al Comune di Isole Tremiti”: questo è il messaggio degli Amministratori e consiglieri del Comune di Isole Tremiti.

“Belle le parole- aggiungono– del sindaco Di Giuseppantonio e dell’Amministrazione Comunale di Fossacesia”: avrebbe dovuto essere un momento di gioia per tutti per la riconquista o per la prima assegnazione dell’effige della Fee ed invece la notizia della morte del sindaco Calabrese ha colpito profondamente gli amministratori comunali presenti. Dedico la nostra 22.ma a lui che, come tanti sindaci, lavorano, operano, non si risparmiano per le loro collettività.