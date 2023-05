Nuova rotonda all’incrocio SP174/SP157 a San Lorenzo di Vasto

VASTO – Il settore Viabilità della Provincia di Chieti ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di una nuova rotonda all’intersezione tra le SP 174 “Luci” e SP 157 “San Lorenzo” e la strada comunale in località San Lorenzo di Vasto, per un importo di 350.000 euro.

“La nuova rotatoria non solo andrà a mettere in sicurezza un incrocio molto trafficato, ma risolverà anche alcune criticità legate alla sua particolare conformazione dovuta ai diversi livelli delle strade che in quell’area si intersecano. Inoltre, questo intervento inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, consentirà di riqualificare tutta la zona con l’installazione di nuovi impianti di illuminazione e piantumazione di nuovi alberi. È un intervento molto atteso dalla cittadinanza per via della pericolosità dell’incrocio e per la necessità di riqualificare un’area importante del territorio provinciale che collega la costa all’entroterra vastese”, dichiara il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

Il settore Viabilità ha inoltre aggiudicato i lavori per la sistemazione del movimento franoso sulla SP 181 “Vasto-San Salvo”, interessata da tempo da un vistoso ed evidente movimento franoso che ne compromette la sicurezza al km 2+400. I lavori, per un importo complessivo di 320.000 euro, sono stati aggiudicati alla Life srl di Trivento.

“Su questa importante strada provinciale di collegamento tra le due città, lungo la quale insiste anche un popoloso quartiere di Vasto e diverse abitazioni, era necessario intervenire in maniera strutturale e non più con il semplice rifacimento dell’asfalto. I lavori prevedono una palizzata e dei tiranti per limitare lo scivolamento del terreno verso valle oltre al successivo rifacimento del manto stradale con il posizionamento di nuovi guardrail, il riposizionamento di quelli esistenti, la pulizia di parte delle cunette esistenti a monte strada e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Le condizioni meteo avverse delle ultime settimane hanno ritardato l’avvio dei lavori, che ora partiranno con l’allestimento del cantiere. La sicurezza stradale è una priorità della nostra amministrazione provinciale”, commenta il Presidente Francesco Menna.