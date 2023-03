Nuova mensa scolastica alla Primaria Renzetti: approvato il progetto

PESCARA – Una grande novità per la scuola primaria Renzetti di Pescara. L’assessore alla Pubblica istruzione e all’Edilizia scolastica Gianni Santilli ha infatti reso noto che la giunta comunale ha licenziato favorevolmente il progetto definitivo esecutivo per la costruzione della nuova mensa del plesso scolastico di via Prati. L’intervento prevede un quadro economico di quasi 451mila euro, rientrante nell’ambito dei fondi del PNRR – Missione 4 (“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione” – Investimento 1.2 Piano di estensione del Tempo Pieno e Mense), per la realizzazione sia delle opere edili che di tutta l’impiantistica necessaria all’allestimento degli spazi del futuro refettorio. Un’esigenza avvertita da tutta la comunità scolastica, una soluzione condivisa dall’assessorato comunale con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo 10.

“Una volta esperiti tutti i passaggi tecnici e amministrativi – ha affermato l’assessore Gianni Santilli – siamo convinti di poter procedere all’affidamento delle opere in tempi molto brevi. Anche oggi mi preme evidenziare, come ho già sostenuto di recente riguardo ad altri interventi di adeguamento strutturale che stiamo finalizzando in questo periodo in diversi istituti cittadini, che il miglioramento dell’offerta dei servizi ha importanti ricadute di ordine sociale. Nel caso del servizio mensa, questo rappresenta una premessa necessaria all’offerta del “tempo prolungato” del quale potranno beneficiare le famiglie che per motivi di lavoro hanno bisogno di questo supporto”.