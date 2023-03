Montesilvano, concessione box per bar: al via il bando

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale ha emanato un bando di gara per la concessione di uno spazio nella struttura adiacente al mercato ittico da adibire a bar con somministrazione di bevande e alimenti. L’affidamento verrà aggiudicato con procedura di evidenza pubblica secondo il criterio dell’offerta economica più alta, al rialzo rispetto alla base d’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida presentata. Il canone di utilizzo verrà stabilito in base all’offerta aggiudicataria. Il box è di 18 metri quadri ed è dotato di un bagno. Il canone annuale posto a base d’asta è di euro 2.000,00, mentre il contratto di locazione dovrà avere la durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, che potrà essere rinnovato, per periodi di uguale durata o inferiori.

Tra i requisiti necessari: la maggiore età, essere cittadino italiano o di un altro stato dell’Unione europea, non avere a proprio carico condanne, non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, di non essere debitore nei confronti del Comune di Montesilvano. Il richiedente, inoltre, ai fini della somministrazione dell’attività di bevande dovrà avere dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione: essere in possesso del diploma superiore o laurea triennale, aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o somministrazione degli alimenti, avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nella somministrazione di alimenti e bevande.

Le domande dovranno essere inviate entro il 23 marzo 2023 alle ore 12 al Comune di Montesilvano Settore Pianificazione e Gestione territoriale piazza Diaz, 1 65015 Montesilvano. Per maggiori info: https://www.comune.montesilvano.pe.it/bando-di-gara-per-assegnazione-n-1-box-mercato-ittico/

“La riqualificazione di quella parte del lungomare con un locale bar di questo tipo servirà a dare un maggiore impulso al turismo estivo – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . Abbiamo già istituito l’isola pedonale, che risulta ormai vincente e potenziare ulteriormente la zona del mercatino ittico con un’attività di somministrazione di bevande e alimenti significherà dare una maggiore offerta durante le serate estive ai residenti e ai turisti”.

“In un ‘ottica di riqualificazione di quella parte di riviera consegneremo alla città uno spazio rinnovato ed esteticamente migliore entro il mese di maggio, alle porte della nuova stagione estiva – dice l’assessore al Commercio Francesco Di Pasquale – . C’è stata grande condivisione con tutto il consiglio comunale e anche l’opposizione ha collaborato per accelerare l’iter del bando, affinché quello spazio possa essere più fruibile e accogliente per tutti. Ospiteremo, inoltre, anche eventi musicale e artisti organizzati dall’amministrazione comunale. Appena approvato il bilancio provvederemo a sistemare la vetrata del box, che non sarà più fissa ma mobile per avere un ingresso più ampio alla struttura e provvederemo a sistemare il bagno e l’antibagno come richiede la legge”.