Nucleo Infoteam e parete per l’arrampicata alla Festa della Montagna

Dal 4 al 6 ottobre 2019 il Comando Militare Esercito “Abruzzo” e il 9° Reggimento Alpini saranno presenti all’evento che riporta l’alta quota in città

L’AQUILA – Il Comando Militare Esercito “Abruzzo” e il 9° Reggimento Alpini, dal 4 al 6 ottobre 2019, in occasione della Festa della Montagna, saranno presenti presso la Villa Comunale dell’Aquila rispettivamente con un Nucleo Infoteam e con una parete per l’arrampicata. Presso il Nucleo Infoteam, i giovani interessati potranno avere informazioni inerenti i concorsi per l’arruolamento nell’Esercito.

PROGRAMMA ODIERNO

Sono previste escursioni montane, con partenza da Fonte Cerreto, alle 9, apertura del villaggio quindi il convegno delle 11 “La montagna che vive”, dalle 13 alle alle 18.30 spettacolo di danza aerea. Intervista al personaggio, il giornalista del Fatto Quotidiano, Fabrizio D’Esposito, alle 15,30. Apertura del dibattito “Percorsi dello spirito, il turismo religioso montano” dalle 17 alle 19. In serata, a partire dalle 19.30 il concerto della Corale del Gran Sasso. Ore 21 partenza del Mountain Video Contest e, per concludere la prima giornata, dalle 22 alle 24 musica dal vivo.