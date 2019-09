Notte dello Shopping il 14 settembre a Pescara: il programma

Diversi anche gli spettacoli itineranti: balli folkloristici, maghi e complessi musicali. A piazza salotto concerto di Enrico Ruggeri

PESCARA – Sabato 14 settembre, per le vie del centro di Pescara torna la notte dello shopping con negozi aperti fino a tarda sera e spettacoli itineranti. L’evento è stato presentato questa mattina in Comune dall’assessore al Commercio, Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara, Alfredo Cremonese. “Considerato il successo delle precedenti iniziative, particolarmente gradite da esercenti ed utenti – ha dichiarato – ho ritenuto di promuovere nuovamente il prolungamento dell’apertura delle attività commerciali fino alle 24, questa volta in occasione del concerto di Enrico Ruggeri che si svolgerà in piazza Salotto, nell’ambito del Festival della Rivoluzione in memoria di Gabriele D’Annunzio. Una nuova idea in favore di tutti gli esercenti per consentire loro di svolgere al meglio la propria attività, in concomitanza di un altro evento capace di catalizzare in città numerosi visitatori che, dalla loro, avranno un’accoglienza più adeguata. Il progetto di “shopping sotto le stelle” è fortemente voluto – ha aggiunto l’assessore – per valorizzare al massimo la nostra città e promuovere con ottimismo la migliore offerta di ospitalità, attrattive e servizi a cittadini ed ospiti”.

L’assessore Cremonese, ha inteso inoltre arricchire la serata con esibizioni musicali, di danza e show di intrattenimento. Dai balli swing a quelli folkloristici del gruppo transumante di San Vito e ancora due complessi musicali e spettacoli di magia. Gli artisti si esibiranno in via Piave, via Mazzini, piazza Sacro cuore, e ancora su corso Umberto e via Gridate angolo via Firenze.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea dell’assessore Cremonese – ha riferito Maria Dolci presidente dell’associazione “ViviamoPescara”, il cui lavoro si concentra in particolar modo proprio sulle attività del Centro commerciale naturale – teniamo ad essere presenti ad un evento che celebra il nostro Gabriele D’Annunzio che ci rappresenta in tutto il mondo. I clienti potranno usufruire delle tante offerte che i negozianti proporranno per l’occasione, oltre alle numerose novità per l’autunno”.

“Abbiamo effettuato dei sondaggi – ha rivelato il presidente di Confcommercio Vincenzina De Sanctis – e posso affermare senza timore di smentita che saranno tanti i negozi del centro che resteranno aperti, a testimonianza dell’alto gradimento dell’iniziativa, auspicando che il tutto sia gradito ai visitatori che arriveranno in città”.

Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato ringrazia l’amministrazione comunale “perché non si tira mai indietro nel sostenere gli esercenti. Finalmente qualcuno – ha rimarcato – che abbia compreso il vero senso del commercio, quello propositivo e dei risultati. Appena sarà conclusa la stagione estiva – anticipa – contiamo su un dialogo che possa permettere una pianificazione anche per le stagioni a venire”.

Dello stesso avviso Gianni Taucci, direttore Conferesercenti, il quale evidenzia “la necessità di rinnovare il centro commerciale naturale attraverso un piano di riqualificazione ad ampie vedute che ponga il binomio commercio-turismo al centro delle priorità”.

Si è già svolta una riunione in tal senso per “la costituzione di un Tavolo permanente sul commercio – ha anticipato l’assessore – con l’obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti interessati alla predisposizione di un’efficace strategia di marketing. Ringrazio fin d’ora tutti i negozianti che con l’apertura delle loro attività, domani sera, vorranno contribuire al pieno successo della serata ed auguro loro i migliori incassi – Ascoltare buona musica, passeggiare nel cuore di Pescara e poter fare acquisti senza vincoli di orario – ha concluso l’Assessore – potrebbe trasformare il week-end in città in un’abitudine più consolidata”.