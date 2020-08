Notte di Vasco, a San Salvo il 17 agosto l’edizione 2020

In piazza Cristoforo Colombo saranno presenti i musicisti ufficiali di Vasco (Golinelli, Innesto, Braido e Rocchetti) con i Senza Resa

SAN SALVO – Claudio Golinelli detto “Il Gallo”, Andrea Innesto detto “Cucchia”, Andrea Braido e Aberto Rocchetti sono gli ospiti dell’edizione 2020 della “Notte di Vasco” che si terrà il 17 agosto in piazza “C. Colombo” a San Salvo Marina. L’evento, organizzato da Eventi e Servizi, è alla sua settima edizione. Era il 2014 quando i musicisti ufficiali di Vasco salirono per la prima volta sul palco di San Salvo insieme ai Senza Resa, cover band del rocker di Zocca, che invece su quel palcoscenico si esibiscono da ben quindici anni.

«San Salvo è diventata una seconda casa per me, in quella piazza, su quel palco, ho vissuto delle emozioni forti che conserverò gelosamente nei miei ricordi – spiega Antonio Renzone, front man dei Senza Resa – quella del 17 agosto è per noi una delle serate alle quali teniamo di più. Quest’anno, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, sembrava dovesse saltare e sapere che ci sarà è stato davvero tornare a sognare. Vasco in “Stupido hotel” si chiede dove sia la sua felicità, beh io posso dire con certezza che la mia è lì su quel palco».

Nell’edizione di quest’anno i posti saranno limitati e gli spazi organizzati nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La scaletta musicale spazierà dai pezzi recenti a quelli un po’ più datati. I Senza Resa, accompagnati da Rocchetti, Golinelli, Innesto e Braido, andranno a pescare le canzoni tra tutta la discografia di Vasco. Garantendo, come di consueto, note ed emozioni in perfetto stile rock.