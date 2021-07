Notte del Commercio, parlano sindaco e assessore Pantalone

“Fondamentale l’adesione della categoria per questa prima notte di apertura della stagione. Concerto in piazza Malta”

CHIETI – Manca solo un giorno alla prima apertura serale dei negozi cittadini per la Notte del Commercio, prevista per la serata di domani, fino alla mezzanotte.

“Abbiamo contattato tantissimi negozi sia del centro storico, sia di Chieti Scalo che ci hanno assicurato una decisa adesione – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e l’assessore agli Eventi Paolo De Cesare, per lo spettacolo in contemporanea di Chieti sotto le Stelle – Si tratta di una sperimentazione che vogliamo ripetere, per sostenere la categoria e per mettere la città in condizione di approfittare dei saldi, con la possibilità di fare acquisti in città e farlo anche di sera. A questo servirà la campagna Compra Teatino che abbiamo lanciato per risollevare il commercio di prossimità e che andrà avanti per tutto l’anno, grazie a un lavoro di organizzazione che stiamo facendo con il tavolo del Commercio, quindi d’intesa con il comparto, che è coorganizzatore anche di questa prima Notte del Commercio.

Tornando a domani sera, sappiamo che molti si organizzeranno e per questo abbiamo dato ai commercianti la possibilità di utilizzare gli spazi esterni antistanti i negozi, sempre assicurando il passaggio.

Domani ci sarà inoltre la concomitanza di uno degli eventi di pregio del calendario di Chieti Sotto le Stelle, patrocinato dal Comune e parte integrante dell’Estate teatina, a cura della Fondazione Banco di Napoli, che vedrà l’esibizione del pianista Maurizio Mastrini, con il concerto Lockdown. L’evento si svolgerà in piazza Malta, non nello spazio della ex Pescheria, dove era inizialmente previsto”.