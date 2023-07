Notaresco Calcio: campagna abbonamenti 2023/24 e calciomercato

NOTARESCO – Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica che, nella giornata di giovedì 13 luglio, è stata formalizzata la domanda di iscrizione della squadra alla prossima serie D, effettuando i versamenti dovuti e presentando tutta la documentazione richiesta; si attende ora l’esame della Covisod, non nutrendo alcun dubbio sulla regolarità dell’iscrizione e sulla partecipazione del Notaresco Calcio al campionato di serie D 2023/24 nell’anno del centenario della società.

Al contempo si comunica che la squadra inizierà la preparazione alla prossima stagione con i test atletici, che si terranno presso lo stadio Savini di Notaresco alle 16,30 di giovedì 20 e di venerdì 21 luglio, per poi recarsi a Isola del Gran Sasso dove dal 22 luglio al 5 agosto si svolgerà il ritiro della squadra. Durante il ritiro si disputeranno come prassi alcune amichevoli che verranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Infine la società rende noto che ha preso il via la campagna abbonamenti per il campionato di serie D 2023/24; per la stagione del centenario è previsto il prezzo unico di 150 euro e per informazioni per la sottoscrizione ci si può rivolgere alla segreteria della società (349/6799186) o all’ufficio stampa (328/7192170).

LE ULTIME DI MERCATO

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l’ingaggio per la prossima stagione del giocatore Manfredo Pietrantonio e la conferma di Leonardo Campestre e di Alessandro Marrancone.

Manfredo Pietrantonio, difensore classe 1998, nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D nelle fila di Chieti e Cynthialbalonga realizzando 3 reti in 29 gare, mentre in precedenza dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Pescara ha vestito anche le maglie di L’Aquila, Teramo, Pineto, Sambuceto e Spoltore.

Leonardo Campestre, difensore classe 2004, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Pescara ha già disputato due campionati di serie D con Castelnuovo Vomano e Notaresco.

Alessandro Marrancone, esterno d’attacco classe 2005, ha fatto il suo esordio l’anno scorso col Notaresco nel campionato di serie D e, allo stesso tempo, si è laureato vice capocannoniere del girone G del campionato Juniores Nazionale.

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l’ingaggio per la prossima stagione dei giocatori Stefano Antezza e Francesco Intinacelli.

Stefano Antezza, centrocampista classe 1996, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Termoli mentre in precedenza, dopo esser cresciuto nei settori giovanili di Carpi e Spezia, ha giocato in serie C e D con Como, Renate, Sudtirol, Viterbese, Paganese, Alma Juventus Fano e Trapani.

Francesco Intinacelli, esterno d’attacco classe 2001, nella scorsa stagione si è diviso tra Casale e Gravina, mentre in precedenza, dopo esser cresciuto nei settori giovanili del River Chieti ’65 e dell’Ascoli, aveva vestito in serie C le maglie di Fermana e Montevarchi.

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista comunica l’ingaggio per la prossima stagione dei giocatori Roberto Ferri e Alberto Barzanti e la conferma di Alex Forcini.

Roberto Ferri, difensore classe 1999, nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Eccellenza nelle fila del Pontevomano realizzando 3 reti in 27 gare, mentre in precedenza ha vestito le maglie di Torrese, Castelnuovo Vomano e Sangiustese.

Alberto Barzanti, portiere classe 2004, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Marina Calcio in Eccellenza marchigiana dopo esser cresciuto nei settori giovanili di Frosinone, Vis Pesaro e Gubbio.

Il confermato Alex Forcini, centrocampista classe 2003, notareschino doc, è al suo quinto campionato di serie D dopo quello dell’anno scorso a Notaresco e le esperienze precedenti con Real Giulianova, Nereto e Pont Donnaz Hone Arnad.