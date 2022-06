Noleggio di bici e monopattini elettrici a Roseto: al via un nuovo servizio

Saranno presenti 16 postazioni per i monopattini e 6 per le bici elettriche e, a pieno regime, saranno disponibili 50 monopattini e 20 bici su tutto il territorio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Partirà entro il fine settimana il nuovo servizio di noleggio di E-bike e monopattini elettrici nel comune di Roseto degli Abruzzi che sarà gestito dalla ditta abruzzese “Bike Boom”. “Quello della mobilità sostenibile è un tema centrale già presente all’interno del nostro programma elettorale e sul quale abbiamo deciso di puntare convintamente” dichiara il Sindaco Mario Nugnes. “Lo abbiamo fatto quindi con coerenza e con trasparenza, attraverso una manifestazione pubblica di interesse ed un apposito bando annuale, convinti della bontà di questa visione di sviluppo del nostro territorio che deve puntare su di una mobilità elettrica, smart e che metta in connessione le varie zone del territorio. L’obiettivo, per il futuro, è di predisporre un bando pluriennale che ci consenta di migliorare e implementare il servizio”.

Rispetto allo scorso anno saranno presenti 16 postazioni per i monopattini e 6 per le bici elettriche e, a pieno regime, saranno disponibili 50 monopattini e 20 bici su tutto il territorio. “Abbiamo deciso di implementare sia il numero di punti per il noleggio che quello dei mezzi – spiega la Consigliere delegata alla Mobilità Sostenibile Valentina Vannucci – altra importante novità riguarderà la dislocazione dei mezzi che non riguarderà solo Roseto, ma anche le frazioni di Cologna Spiaggia, con due punti, e Montepagano, dove saranno presenti le bici elettriche. Ovviamente speriamo, nei prossimi anni, di implementarlo e di portarlo su tutte le frazioni del territorio. Ringraziamo “Bike Boom” per averci supportato e siamo certi che questo sarà un servizio importante per cittadini e turisti, auspichiamo infine che venga fatto buon uso di questi mezzi e vigileremo in tal senso”.

“Abbiamo scelto di posizionare le postazioni dei mezzi in aree strategiche del nostro territorio dove sono più funzionali – sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Gianni Mazzocchetti – in particolare nei pressi dei grandi parcheggi di scambio, nei punti più importanti del lungomare e della nazionale, nelle piazze centrali e nei punti di maggior passaggio, questo per favorirne l’utilizzo. Ovviamente, attraverso l’app, sarà possibile localizzare in ogni momento i mezzi disponibili per l’utilizzo”.

“Siamo molto lieti di poter fornire il nostro servizio al territorio rosetano, uno dei comuni più belli e importanti della costa teramana. Quelli che saranno posizionati sono mezzi moderni e di ultima generazione, in particolare le bici elettriche a pedalata assistita sono ideali per le zone collinari e facili da utilizzare anche per le persone più anziane” spiegano Antonio Severo e Francesco Di Febo di “Bike Boom”. “L’app per usufruire del servizio è quella dello scorso anno, scaricabile su tutti gli store on-line, basterà poi registrarsi, inserire la propria carta per i pagamenti elettronici e, tramite il dispositivo, sarà possibile sapere dove sono i mezzi, come usarli, tutte le regole da seguire e ogni informazione utile”.

COSTI

I costi del servizio sono i seguenti: monopattini 19 centesimi al minuto per l’utilizzo e 9 quando sono in pausa più 1 euro di sblocco; E-bike 25 centesimi al minuto per l’utilizzo e 15 quando sono in pausa più 1 euro di sblocco. Abbonamenti: monopattino, 30 minuti 4,99 euro, 1 giorno 14,99 euro, 1 settimana 19,99 euro, 1 mese 39,99 euro; E-bike, 1 ora 9,99 euro, 1 giorno 14,99 euro, 1 settimana 19,99 euro, 1 mese 39,99 euro.