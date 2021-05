“Nino Manfredi spiegato in 2 ore”, incontro oggi a Miricreo Montesilvano

Sabato 15 maggio, alle ore 18:00, presso l’associazione culturale “Miricreo” un appuntamento in occasione dei 100 anni dalla nascita dell’attore, omaggio a cura di Davide Desiderio

MONTESILVANO – In occasione del centenario dalla nascita del grande attore italiano, l’associazione culturale “Miricreo” propone un incontro dal titolo “Nino Manfredi spiegato in 2 ore”, a cura del regista Davide Desiderio.

Una lezione aperta a tutti, un viaggio cinematografico appassionato e divertente, che si terrà nella sede dell’associazione, in via Verrotti 13 a Montesilvano (PE), sabato 15 maggio alle ore 18:00.

Questo è il sesto incontro di un’iniziativa composta sia da un ciclo di lezioni di base sulla Storia del Cinema, sia da incontri di carattere monografico.

I primi appuntamenti, avvenuti nel 2019 e nel 2020, hanno registrato un record di presenze: sempre aperti a tutti, sono stati viaggi cinefili intorno alle figure di Fellini, Hitchcock, Sordi, Sorrentino e Franca Valeri. Storie raccontate con esempi, aneddoti e curiosità, che l’associazione vuole continuare a proporre ora, dopo una lunga pausa.

Le lezioni sono tenute da Davide Desiderio, docente di cinema e regista di corti (“Piano di studi”, “Le 5 giornate di Roma”, “La buona terra”) nonché assistente alla regia di “Boris – Il film” nel 2010.

Commenta così: “Bisognava ripartire, era più che necessario viste le richieste di attività culturali. Gli incontri inizialmente previsti per la stagione 2020/2021 li farò adesso e per tutta l’estate. Sarò il primo che terrà di nuovo lezioni teoriche nella sede di Miricreo, ma da come ho intuito, sono il primo che farà incontri di cinema in presenza e non online. Spero che ripartano presto anche i miei colleghi.

Faremo un viaggio tra i film più belli di Manfredi, ma toccheremo anche il teatro, la tv e la musica. Approfondiremo il suo rapporto con i registi e la famiglia, e scopriremo curiosità inedite, perché c’è ancora tanto da dire su di lui.

Per partecipare a questo ed agli altri incontri non è necessario avere delle conoscenze pregresse sugli argomenti trattati: il mio intento è quello di fare gruppo, senza limiti di età, perché il Cinema è ancora centrale nella narrazione di storie che possano arrivare a tutti”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Informazioni per costi e prenotazioni:

329 5674642 – segreteria Miricreo Associazione

338 3582537 – referenza cinema.

“Associazione Miricreo”, via Verrotti 13, Montesilvano (PE)