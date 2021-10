GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini esprime le proprie congratulazioni e quelle dell’ Amministrazione comunale, ai Sindaci eletti, nella giornata di ieri, nella Provincia di Teramo. “Mi congratulo – afferma – e porgo a ciascuno di loro il saluto e le felicitazioni della Città di Giulianova. Conosco bene l’impegno, la perseveranza e l’equilibrio indispensabili per ben amministrare. I primi cittadini, a cui le rispettive comunità hanno affidato il mandato, dovranno dimostrare ogni giorno di saper ascoltare, mettersi a disposizione e farsi carico della responsabilità delle scelte, anche di quelle meno popolari. Inevitabili saranno le critiche, ma anche gli applausi non mancheranno. Sono certo che ad attenderli, nei prossimi anni, ci sarà un’esperienza di vita in ogni caso straordinaria“.

