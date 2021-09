Naval Forces Europe and Africa Jazz Combo in concerto a Giulianova

GIULIANOVA – Serata magica quella di venerdì 10 settembre per il Festival Internazionale di Bande Musicali e Majorettes. E’ infatti prevista l’esibizione della Banda ufficiale della Marina americana in Europa.

L’appuntamento con la Naval Forces Europe and Africa Jazz Combo è alle ore 21.00 nella splendida piazza Buozzi e si annuncia uno spettacolo ricco di emozione e di sorprese.

Il gruppo, che ha sede a Napoli Capodichino, si esibisce in tutto il continente Europeo (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Caspio), in tutta l’Africa e in Asia occidentale. Molto interessante il repertorio preparato per il Festival, uno spettacolo che prevede anche la partecipazione straordinaria della cantante di operette Elena D’Angelo, molto amata e apprezzata dal grande pubblico e da sempre amica del Festival.

Dopo l’esibizione della Banda militare americana seguirà lo spettacolo dell’Associazione Musicale “Città di Mentana” con Majorettes.

Intanto hanno raggiunto Giulianova l’Ambasciatore dell’Honduras presso la Santa Sede, Carlos Cordero Suarez e i ministri Gilliam Gomez Gufarro e Ivan Càceres Andino. N