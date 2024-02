“Nati per leggere” e “Dipingere il cielo”, due appuntamenti a Giulianova

Due nuovi appuntamenti di GiocaCultura a Giulianova in Pinacoteca in programma domenica 18 febbraio e sabato 24: come partecipare

GIULIANOVA – Il mese di Febbraio si chiude con ben due appuntamenti di GiocaCultura, il ciclo di incontri tradizionalmente destinati ai bambini, promossi dalla direzione dei Musei Civici e della Biblioteca.

Domenica prossima, 18 febbraio, si terrà un’iniziativa dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, grazie alle volontarie di “Nati per Leggere Abruzzo”, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare. Il progetto, sostenuto dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus, ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Leggere con continuità ai bambini, com’è noto, ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta. La partecipazione all’appuntamento, organizzato negli spazi della Biblioteca Civica Bindi, deve essere prenotata al numero 0858021308 ed è gratuita, riservata ai bambini 0-6 anni con la presenza di un familiare.

Si prosegue sabato 24 febbraio con il laboratorio di pittura “Dipingere il cielo”. Attraverso una passeggiata immaginaria dentro i Paesaggi dipinti da Gonsalvo Carelli (Napoli, 1819-1900) nella Pinacoteca Civica “Vincenzo Bindi”, i partecipanti saranno guidati ad osservare le atmosfere date dal cambio delle stagioni, dal trascorrere delle ore del giorno, dal mutamento delle condizioni meteorologiche. Il percorso tematico sarà di ispirazione per creare un paesaggio ad acquerello su carta. A ciascun partecipante saranno forniti tutti i materiali occorrenti per realizzare la propria opera a tempera. La partecipazione al laboratorio di pittura, da 4 a 11 anni, ha un costo singolo di 10 euro e deve essere prenotata entro il venerdì che precede l’appuntamento, chiamando il numero 0858021290 o scrivendo a museicivici@comune.giulianova.te.it.

Si ricorda infine che la Pinacoteca civica Casa Museo “Vincenzo Bindi” è aperta alle visite il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.