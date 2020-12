“Natale ovunque”, a Pescara iniziativa per le famiglie bisognose

Di Nisio: “Saranno distribuito per Natale cinquecento pasti completi alle famiglie meno abbienti, per un gesto di vicinanza, di fiducia nelle istituzioni e di speranza per il futuro”

PESCARA – Un circolo virtuoso solidale che vede in sinergia l’Amministrazione comunale di Pescara, il Consorzio di commercianti Pescara al centro, l’IPSSAR “De Cecco” e la Protezione civile ValTRigno-Sezione Pescara ha reso possibile l’iniziativa «Natale ovunque» presentata nella Sala Giunta di Palazzo di Città.

«Distribuiremo la mattina del 25 dicembre – così l’assessore all’associazionismo sociale Nicoletta Eugenia Di Nisio – cinquecento pasti completi alle famiglie meno abbienti, per un gesto di vicinanza, di fiducia nelle istituzioni e di speranza per il futuro. Un atto di dignità nei confronti di chi si trova in una situazione di difficoltà in questo Natale sicuramente diverso». Il presidente del consorzio di commercianti Marco Canale, nel ricordare che nel proprio statuto c’è un preciso impegno in tal senso, ha riferito di aver accolto con entusiasmo la proposta del Comune per questo impegno di solidarietà, entusiasmo condiviso «dai consorziati, dalle aziende e dagli imprenditori che non hanno fatto mancare il loro sostegno. Una catena di solidarietà davvero sorprendente, non solo per la realizzazione dei pasti, ma anche per la raccolta in pochissimo tempo di generi di prima necessità grazie alle donazioni, a esempio, di diversi pastifici».

La dirigente scolastica Alessandra Di Pietro ha sottolineato l’impegno costante della scuola in iniziative come questa, e che nella giornata di martedì e mercoledì tutte le classi terza e quarta saranno all’opera nei laboratori per preparare il menu natalizio, affiancati da docenti e personale tecnico che partecipano volontariamente. Per il responsabile della Protezione Civile Elvio Piscione «è giusto dare ed è giusto aiutare in questo particolare momento storico».

Il sindaco Carlo Masci ritiene che “Natale ovunque” sia un ulteriore e significativo segnale che testimonia l’anima solidale di Pescara e dell’amministrazione comunale «che non lascia indietro nessuno».

Le famiglie sono state già individuate in base alla banca dati comunale, le indicazioni della Caritas e dell’associazionismo impegnato ogni giorno in questa branca del sociale.