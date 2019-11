Natale in Galleria a San Giovanni Teatino: il programma 2019

Previsti laboratori gratuiti per bambini e di danze popolari, ed un musical per la giornata di domenica 1 dicembre in galleria Wojtyla. Evento organizzato in collaborazione con L’Arca del 2000

SAN GIOVANNI TEATINO – “San Giovanni Teatino è pronto ad accogliervi domenica nel nostro Natale in Galleria”. É l’invito rivolto alla cittadinanza, ma anche ai residenti nei comuni limitrofi, dall’assessore Simona Cinosi presentando l’evento che si terrà per l’intera giornata di domenica 1 dicembre 2019 nella Galleria Wojtyla a Sambuceto.

“Sarà una bellissima giornata di festa. La Galleria Wojtyla, con i suoi negozi, bar e luoghi particolari – assicura il Sindaco Luciano Marinucci – ci darà l’occasione per stare insieme, cominciare a condividere lo spirito del Natale, divertendosi e intrattenendosi in tante situazioni, per grandi e bambini”.

PROGRAMMA

“Ci saranno l’esposizione di artigianato, caldarroste, vin brulè e non solo” annuncia la Cinosi. Il programma del “Natale in Galleria” prevede in mattinata il Laboratorio Creativo per bambini “Allestiamo il Natale!” a cura di TheaRte, dalle 11.00 alle 12.30. Il laboratorio si ripeterà nel pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30. Dalle 16.00 alle 19.00 ci sarà il “Laboratorio di Danze Popolari” con Anna Anconitano. Chiuderà la giornata, dalle 19.00, l’esibizione musicale di AIDM, Accademia Internazionale Del Musical. “Tutti i laboratori – precisa Cinosi – saranno a partecipazione gratuita”. “Natale in Galleria” è organizzato dal Comune di San Giovanni Teatino in collaborazione con l’associazione L’ARCA del 2000.