Nastri d’Argento 2018: in corsa anche il corto Timballo

CAMPLI (TE) – Nuovo prestigioso riconoscimento per Timballo, il cortometraggio sull’integrazione diretto dall’atriano Maurizio Forcella, con attori da Oscar come Maria Grazia Cucinotta e Ivan Franek: il lavoro è stato selezionato dai Giornalisti Cinematografici Sngci (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani) per comporre la griglia dei 50 ammessi alla finale per la sezione corti ai Nastri d’Argento.

La premiazione è prevista per il 18 aprile 2018 nella Sala del Cinema di Roma. Timballo – promosso dall’Associazione Itaca e dalla produzione cinematografica Officina Azzurra, in collaborazione con la Bro Company Napoli e Acciaierie Sonore e con il supporto del comune di Campli e ARAN Cucine – racconta la storia di una cuoca che sogna di far assaggiare il suo timballo alla conduttrice di un programma di cucina. Riuscirà nell’intento grazie a tre idraulici migranti che la aiuteranno nell’invenzione di una ricetta che sposa elementi tradizionali a altri innovativi: un timballo al cous-cous.

Il corto, vanta un cast d’eccezione, oltre a Maria Grazia Cucinotta e Ivan Franek, anche Niko Mucci, Nunzia Schiano, Fabio Balsamo e Manuel D’Amario e si avvale di molte valide firme del panorama cinematografico abruzzese: la sceneggiatura, insieme a Forcella, è di Pietro Albino Di Pasquale e le musiche sono di Gianluigi Antonelli. La selezione ufficiale per la sezione dedicata ai cortometraggi dei prestigiosi Nastri d’Argento è l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti, costantemente motivati da una originale, ricercata, mai canonica visione di tutti gli elementi del cinema: la sceneggiatura, la scenografia, la musica, la recitazione.

Tra i riconoscimenti sinora ottenuti: miglior cortometraggio della prima edizione del Premio Emanuele Luzzati nell’ambito del Pitigliani Kolno’a Festival 2017, l’aggiudicazione del Bando MIBACT SIAE “SILLUMINA” 2016 – sezione Cinema; il premio della giuria al Salento Finibus Terrae, il premio nell’ambito della XXII Edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo di Teramo; la recente partecipazione al concorso I Love GAI. Giovani Autori Italiani nell’ambito della 74esima Mostra del Cinema di Venezia. Il lavoro è stato inoltre selezionato dal Centro Nazionale per il Cortometraggio in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per essere veicolo della cultura italiana nelle Ambasciate, nei Consolati e negli Istituti Italiani di Cultura in tutto il mondo nell’ambito dell’edizione 2018 dell’iniziativa 10 Corti Italiani in giro per il Mondo.

“La partecipazione ai “Nastri d’argento” – dichiara il regista Maurizio Forcella – è coronamento e incoraggiamento a una costante ricerca estetica che mi permetto di definire coraggiosa. Essa è stata possibile anche grazie ai miei collaboratori e ai silenziosi e invisibili lavoratori del cinema. Sono già in lavorazione per una nuova opera che segue le orme estetiche di “Timballo” che avrà ancora al centro un Abruzzo tanto grottesco, quanto vero”.

“Siamo molto orgogliosi e fieri – commenta Mauro Vanni, presidente dell’Associazione Itaca che ha promosso il corto – di questo ulteriore e prestigioso riconoscimento. Abbiamo deciso di sostenere questo lavoro perché ha al centro l’integrazione tra culture, tema più che mai attuale, ma trattato con leggerezza e con uno stile originale e non scontato. Un lavoro che parla della cucina abruzzese, in particolare del Timballo teramano che diventa strumento di incontro e di scambio culturale e che ha al centro l’Abruzzo anche per le immagini veicolate e per i professionisti coinvolti, dal regista allo sceneggiatore, passando per alcuni attori”.