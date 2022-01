Nasce la FederDirettori, ruolo di prestigio per Pasquale Veleno

ROMA – In un periodo storico in cui anche la cultura ha subito i duri colpi di una forzata chiusura e rallentamento delle attività, si affaccia una nuova entità che non ha eguali nel panorama musicale nazionale, la Federazione Italiana dei Direttori di Coro (FederDirettori), un’istituzione che sancisce la forte volontà di unire in una visione comune un gran numero di Associazioni di Direttori di Coro presenti in Italia con il condiviso intento di creare una vera e propria “categoria professionale” (attualmente inesistente) e lavorare per la crescita educativa, formativa e professionale dei giovani direttori italiani.

A livello federativo non esiste un organismo simile in Italia, e così la FederDirettori rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che si affacciano nel campo della direzione di coro, dando supporto qualitativo e colmando quel gap tra formazione e inserimento nel percorso carrieristico, necessario per intraprendere il cammino professionale prescelto.

La Federazione Italiana di Direttori di Coro (FederDirettori) nasce per volontà e iniziativa di FederDirettori – Federazione Cori Italiani Chorus Inside, già promotrice in passato della nascita di altre associazioni di Direttori, e si pone come punto di riferimento per le 20 associazioni regionali di direttori, costituitesi negli scorsi mesi.

Hanno dato vita alla FederDirettori figure di primo piano nel panorama corale, unitamente agli oltre 350 direttori appartenenti alla FederDirettori, confermando la stretta sinergia e collaborazione tra i due organismi.

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 membri:

PASQUALE VELENO – Presidente

FABRIZIO BARCHI – Vicepresidente

SANDRO PISANU – Tesoriere

PAOLA CIOLINO – Segretario Generale

FILIPPO CIONI – Consigliere

ALESSANDRO ZUCCHETTI – Consigliere

GIOVANNA SCARFÒ – Consigliere

Tra i numerosi progetti già in cantiere, la FederDirettori porrà per la prima volta all’attenzione delle istituzioni governative il problema del riconoscimento della professione del Direttore di Coro, e sottoporrà al Ministero della Cultura un articolato studio sull’importante funzione del Direttore in ambito sociale, didattico, artistico e culturale. Inoltre, in ogni regione saranno istituiti Corsi di Formazione al fine di offrire ai direttori di ogni ambito corale, la possibilità di qualificarsi attraverso un percorso formativo di assoluto valore artistico e professionale.

La FederDirettori ha, inoltre, attivato un servizio di supporto ai cori con l’assistenza a domicilio di un “vocal coach”, così come l’offerta di corsi di vocalità e di gestione della prova finalizzati alla crescita di qualsivoglia collettivo.

Il presidente Pasquale Veleno commenta: “Ci auguriamo che questa nuova Federazione sia il crogiolo capiente ed accogliente di tutte le analoghe associazioni regionali e che possa rappresentare per tutti i direttori di coro significativo riferimento ed opportunità”.

L’unione di figure di alto spessore professionale, all’interno di una Federazione unica in Italia, rappresenta un primato assoluto mai raggiunto prima, e costituisce il primo reale tentativo di formare una categoria professionale a livello nazionale che lavori per dare pari dignità e riconoscibilità a tutti i direttori di coro italiani, e che si possa interfacciare con autorevolezza con le istituzioni nazionali ed internazionali.