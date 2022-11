GIULIANOVA – Arpa e flauto nel terzo appuntamento della “V Stagione concertistica giuliese” in programma per sabato prossimo, 5 novembre, nella chiesa di Santa Maria a mare, alle 21. Ad esibirsi, con musiche di Rota, Piazzolla, Bochsa e Donizetti, saranno Stefania De Marco (arpa) e Benedetta Tranquilli (flauto). La rassegna, patrocinata dal Comune di Giulianova, è organizzata, con il sostegno del Bim, dall’associazione musicale “I Sinfonici” in collaborazione con la onlus “Gaetano Braga”. Ingresso gratuito.

Musiche di Rota e Piazzolla nella chiesa di Santa Maria a mare ultima modifica: da