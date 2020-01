La musica di George Gershwin nel 4° incontro “Spunti di Vista sul Jazz”

Mercoledì 22 gennaio riprende la stagione delle lezioni-concerto tenute da Marco Di Battista nella Sala Concerti di Fabbrini Pianoforti

PESCARA – Dopo la pausa per le festività natalizie riprende con il quarto appuntamento, mercoledì 22 gennaio 2020, alle ore 19, presso la Sala Concerti di Fabbrini Pianoforti, la stagione delle lezioni-concerto “Spunti di vista sul Jazz”. L’argomento del nuovo incontro verterà sulla figura del celebre compositore George Gershwin ed è intitolato “George Gershwin: un jazzista classico, un classico per i jazzisti”.

“Spunti di vista sul Jazz” è la proposta didattico-divulgativa sulla musica jazz promossa nel corso degli anni, in maniera ricorrente e sempre nuova da Intercral Abruzzo e dal web magazine Jazz Convention affiancati, in questo nuovo ciclo, dal centro didattico L’Officina della Musica.

Il progetto, per il suo svolgimento, utilizza la collaudata formula della lezione-concerto, si divide in dieci appuntamenti, ciascuno della durata di un’ora e mezza, nei quali un trio di musica jazz suona, racconta, dibatte e interagisce con il pubblico.

I musicisti coinvolti sono Marco Di Battista, impegnato nel doppio ruolo di pianista jazz e relatore, Giorgio Pelagatti al contrabbasso e Aldo Leandro alla batteria. I tre artisti prendono per mano gli spettatori e li conducono, con musica e parole, alla scoperta del jazz una musica accessibile, trascinante e divertente.

Per partecipare ai nuovi incontri occorre prenotare entro il 21 gennaio 2020. I numeri di riferimento per le prenotazioni e per tutte le informazioni sono i seguenti: 338 370 0792; 085 219 78793

La Sala Concerti di Fabbrini Pianoforti si trova a Pescara, in Lungomare Giacomo Matteotti, 79.