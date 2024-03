Pescara, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere: denunciato

PESCARA – L’attività di controllo del territorio ha riguardato anche la periferia della città dove, in via Aldo Moro, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo hanno fermato e denunciato il conducente di un veicolo per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo, un 36enne di Pescara, è stato notato a bordo del mezzo dagli agenti che lo hanno fermato per procedere ad un controllo più approfondito. Il 36enne, alla vista della pattuglia, ha cercato di eludere il controllo, ma è stato immediatamente bloccato.

Dopo averlo identificato, gli agenti hanno effettuato un’ispezione del veicolo notando, vicino alla leva del cambio, un oggetto metallico che, da una verifica, è risultato essere un manganello telescopico di circa un metro di lunghezza. Per questo motivo, dopo aver proceduto al sequestro dell’arma, gli operatori lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.