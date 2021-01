Il Motopontone Ammiraglia Adriatica lascia il porto di Pescara

PESCARA – E’ iniziato nella mattinata odierna il trasferimento a rimorchio del Motopontone Ammiraglia Adriatica, ormeggiato presso il porto di Pescara dal 25 Novembre 2016.

L’Autorità Marittima di Pescara ha rilasciato la necessaria autorizzazione al viaggio di trasferimento dal porto di Pescara a quello di Arbatax in Sardegna, a rimorchio del Rimorchiatore PAUL iscritto nei registri di Napoli, solo dopo una serie di prove tecniche avvenute all’interno del porto e nella rada di Pescara nella giornata del 25 Gennaio u.s.

Il trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli ed in navigazione con rotte costiere, proprio per garantire che lo stesso avvenga in totale sicurezza.

Le operazioni si sono svolte sotto la costante vigilanza del personale della Guardia Costiera che ha supervisionato le stesse per prevenire ogni situazione di pericolo.