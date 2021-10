Il motociclista Matteo Ciprietti è Campione Italiano di Big Super Sport

Le congratulazioni del Sindaco Jwan Costantini e dell’amministrazione comunale: “Giulianova, città dello sport, di giovani talenti e grandi campioni”

Il Sindaco Jwan Costantini, a nome proprio e dell’amministrazione comunale, esprime vive congratulazioni al giovane motociclista Matteo Ciprietti che oggi, con una giornata di anticipo, si è laureato Campione Italiano nella sua categoria, la Big Super Sport. Matteo, 23 anni, giuliese, si è imposto sugli avversari correndo su una Ducati Panigale V2 con il team ZTM e AP, nel circuito di Vallelunga, alle porte di Roma.

Prevista per domani la gara 2, che non potrà in alcun modo modificare l’esito del Campionato Italiano “National Trophy”. Sul gradino più alto del podio salirà, di certo, Matteo Ciprietti. Una soddisfazione enorme per il team, per gli appassionati, per gli amici, ed ovviamente per la famiglia e per il papà Davide, che ancora in serata stentava a crederci.

“La vittoria di Matteo – sottolinea il Sindaco Costantini – è una notizia eccezionale, che riempie di orgoglio l’intera città. Il risultato si commenta da sé. Sicuramente ripaga anni di sacrifici, di impegno, di perseveranza. Sono certo che il podio di Vallelunga sarà per Matteo Ciprietti uno straordinario trampolino di lancio. Dopo l’affermazione dell’equipaggio del Circolo Migliori, neo campione italiano di Drifting, è arrivato un altro trionfo, stavolta nel motociclismo. Giulianova sta vivendo una stagione di enormi soddisfazioni: Giulianova, ormai è evidente, città dello sport, di giovani talenti e grandi campioni”.