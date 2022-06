Mostre e laboratori e l’esposizione del sarcofago romano a Giulianova

Weekend denso di arte e cultura nel centro storico di Giulianova con il nuovo orario di apertura dei musei civici, gli appuntamenti della 2° edizione del Festival “Approdo” e la Giornata Europea dell’Archeologia

GIULIANOVA – Venerdì 17 giugno, anche Giulianova sarà nuovamente protagonista delle Giornate Europee dell’Archeologia. Lo sarà con “Il Sarcofago si mostra”, un appuntamento organizzato grazie alla collaborazione fra la Soprintendenza Abap per le Province di L’Aquila e Teramo e il Polo Museale Civico, con il gradito contributo del Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale – Nucleo Tpc di L’Aquila. L’invito è per le ore 18, nel Loggiato “Riccardo Cerulli” sotto Piazza Belvedere, per ammirare finalmente da vicino il sarcofago romano recuperato il 13 aprile scorso a Tortoreto e trasportato presso il deposito archeologico di Giulianova, l’antica Castrum Novum. Sarà l’occasione per osservare attentamente il reperto, fare alcune prime considerazioni e ascoltare dalla viva voce dei protagonisti le attività di tutela svolte sul territorio.

Sabato 18 e domenica 19 “Tessitura per la pace”, questo il nome dell’ iniziativa che si rivolge a bambini con più di 5 anni. L’allestimento è previsto in piazza Dante, dalle 20.30. A guidare i piccoli in questa originale esperienza sarà Mara Di Giammatteo.

“Nel laboratorio- spiegano gli organizzatori– i bambini e le bambine partecipanti, avranno la possibilità di conoscere e sperimentare l’antica arte della tessitura ad arazzo. Il gioco dell’intreccio dei fili racconta di storie lontane e mitologiche, di opere d’arte che possono nascere solo con la lentezza e con un approccio non competitivo dell’esperienza. Ai partecipanti verrà fornito un piccolo telaio a cornice con delle lane, tinte naturalmente con piante e fiori della nostra montagna e sintetiche industriali, per stimolare il riconoscimento delle fibre, la qualità dei materiali, anche attraverso le qualità sensoriali olfattive e del tatto, fino alla differenza di lavorazione sul telaio, con i quali giocare ad imbastire un ordito e una trama”.

La prenotazione è obbligatoria entro le 12.30 di sabato 18 giugno. Informazioni allo 085 8021290 o alla casella di posta elettronica museicivici@comune.giulianova.te.it

Mostra personale del mosaicista Bruno Zenobio

– Corte di Palazzo Ciafardoni (Banca Tercas), Corso Garibaldi, 16-19 giugno

– Museo Civico Archeologico “Torrione La Rocca” dal 16 giugno al 31 luglio, dal martedì alla domenica, ore 21-23

Le opere di Bruno Zenobio sono la manifestazione di una volontà generativa che passa attraverso la sofferenza quotidiana. Un’arte concreta, solida, durevole, in controtendenza rispetto al panorama dominante dell’effimero. Le sue grandi opere in mosaico sono frutto di ricerca, progettazione, talento e volontà, nella convinzione che ogni comunità debba coltivare la sua ricchezza culturale.