Mostra dei Presepi Artistici del M° Giuseppe Di Iorio Natale 2022

CHIETI – É tornata a Chieti la mostra dei Presepi Artistici realizzati dal Maestro Giuseppe Di Iorio. Si tratta della 33esima edizione della mostra personale che si svolgerà presso il Convitto Nazionale “G.B. Vico”, Corso Marrucino. Sarà visitabile fino al giorno 8 gennaio 2023. Ricordiamo che è possibile visitare i suoi Presepi anche in altre location in Abruzzo. A Palazzo Comunale di Sambuceto a San Giovanni Teatino fino al 6 gennaio mentre a Lanciano fino all’8′ gennaio all’interno della 31esima rassegna “Riscopriamo il Presepe” presso l’Auditorium Diocleziano. In provincia di Pescara invece è possibile ammirare le opere all’interno della seconda edizione della Mostra Parrocchia Santa Teresa di Spoltore fino all’8 gennaio.

